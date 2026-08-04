Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου.

Στο σημείο έσπευσαν με τρία οχήματα και επιχειρούν δέκα πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διερχόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων, σχηματίστηκαν ουρές.