Ένας από τους σημαντικότερους αθλητές που ανέδειξε ποτέ ο Λασιθιώτικος αθλητισμός έκλεισε το κεφάλαιο της αγωνιστικής του πορείας. Ο Γιώργος Κωστάκης, ο αθλητής από τη Φουρνή που για δύο δεκαετίες τίμησε με συνέπεια το εθνόσημο και χάρισε μεγάλες στιγμές στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία καριέρα γεμάτη διακρίσεις, συγκινήσεις και υπερηφάνεια.

Στα 39 του χρόνια, ο Γιώργος Κωστάκης αφήνει πίσω του μία διαδρομή που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί. Με τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους, δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ, αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον παραολυμπιακό αθλητισμό, αλλά συνολικά για τον ελληνικό στίβο και τον αθλητισμό του Λασιθίου.

Παράλληλα με τις επιτυχίες του στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, δεν σταμάτησε ποτέ να βρίσκεται κοντά στη νέα γενιά. Επισκέφθηκε δεκάδες σχολεία σε όλο τον νομό, μιλώντας στα παιδιά για τη δύναμη της θέλησης, την επιμονή και τη σημασία του να κυνηγά κανείς τα όνειρά του, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα έμπνευσης.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο ίδιος γνωστοποίησε το τέλος της αγωνιστικής του διαδρομής, ευχαριστώντας όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Κωστάκης ανέφερε: «Έφτασε η στιγμή λοιπόν, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια να βάλω τέλος στην αγωνιστική μου καριέρα! Θέλω να ευχαριστήσω μέσα απ’ την καρδιά μου τους προπονητές που με γύμνασαν, με ανέχτηκαν και με οδήγησαν στις επιτυχίες μου.

Επίσης να ευχαριστήσω την ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ, την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, τον ΣΕΓΑΣ, τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους διατροφολόγους και όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν αυτά τα χρόνια στην πορεία μου. Ελπίζω κάποιες στιγμές να σας έκανα να νιώσετε περήφανοι.

Αγάπησα τον στίβο και αγωνίστηκα με ζήλο, ορμή και αξιοπρέπεια εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου ήταν η παρουσία της ελληνικής σημαίας στα βάθρα (3 φορές Πρωταθλητής Ευρώπης, 2 φορές Χάλκινος Παγκόσμιος Πρωταθλητής + Πανευρωπαϊκό Ρεκόρ) όπου ανέβηκα και ιδιαίτερα οι στιγμές που άκουσα τον εθνικό ύμνο.

Επίσης τα δεκάδες σχολεία τα οποία ευχαριστώ για την πρόσκληση, που έχω επισκεφθεί σε όλο τον νομό συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών μου, για να παρουσιάσω στους μαθητές την ζωή μου και την πορεία μου.

Μετά από άσχημες στιγμές, δικαιώθηκα και επανήλθα στην κορυφή της Ευρώπης, χάρη στον προπονητή μου και την οικογένεια μου, που δεν με άφησαν ποτέ μόνο μου στα δύσκολα.

Επόμενο βήμα για μένα είναι η προπονητική, έχω ήδη πτυχίο και θα προσπαθήσω με ενθουσιασμό να μεταφέρω τις γνώσεις, την αγάπη και τις εμπειρίες μου.

Φεύγω γεμάτος όμορφες στιγμές και είμαι πλέον πεπεισμένος πως κανένα όνειρο στη ζωή μας δεν είναι ακατόρθωτο, γι αυτό να τα κυνηγάτε με πάθος.

Και πάλι ευχαριστώ.