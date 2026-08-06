Η Λένα Ζευγαρά, μία από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες λαϊκές ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, έρχεται στη Νεάπολη για μία μοναδική συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού για την περιοχή.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης «Περικλής Μελιδονιώτης», η αγαπημένη τραγουδίστρια θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Λευτέρη Κρίκη, παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, έντονο ρυθμό και ατελείωτη διασκέδαση.

Με τραγούδια που έχουν κατακτήσει τις πρώτες θέσεις στα ραδιόφωνα και τις ψηφιακές πλατφόρμες, όπως «Έτσι Κοίταζες Εμένα», «Πες Το», «Όνειρα», «Στα πατώματα», «Παίξε», «Μη Χανόμαστε» και πολλές ακόμη μεγάλες επιτυχίες, η Λένα Ζευγαρά υπόσχεται μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Η χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, η δυναμική της ενέργεια και η άμεση επαφή με το κοινό έχουν καθιερώσει τις ζωντανές εμφανίσεις της ως εμπειρίες γεμάτες πάθος, τραγούδι και χορό.

Προπώληση 20 ευρώ – Στην Είσοδο 25 ευρώ

Σημεία Προπώλησης: Φοίνικας – Νεάπολη, Αχινός – Άγιος Νικόλαος, Nutree & Nutree ACE – Ηράκλειο.

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 6973 579 806

Ώρα έναρξης: 21:30 – Ώρα προσέλευσης: 20:00

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Αθλητική Ένωση Νεάπολης ενώ μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

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