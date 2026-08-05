Ο Δήμος Ιεράπετρας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ορεινού και οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Μιχάλη Πατεράκη και παρουσιάζουν το βιβλίο του με τίτλο «Συνοδειά των ανέμων – σελίδες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, στις 7:00 το απόγευμα, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31).

Μέσα από ομιλίες, απαγγελίες, μουσική και προβολή οπτικοακουστικού υλικού, φίλοι, συγγενείς και συνοδοιπόροι του Μιχάλη Πατεράκη θα αναφερθούν στη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του, φωτίζοντας παράλληλα τις σελίδες του βιβλίου του.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Ράνια Πατεράκη

Εμμανουήλ Παπαδάκης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορεινού και του Περιφερειακού Τμήματος Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Χρήστος Τσαντής, συγγραφέας και υπεύθυνος των Εκδόσεων Ραδάμανθυς

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Κούλα Αγγελάκη, δημοσιογράφος

Κατερίνα Γουλιέλμου, εκπαιδευτικός

Εμμανουήλ Κουρμουλάκης, φιλόλογος

Κατερίνα Σταματελάτου, συγγραφέας

Κωστής Σταυρουλάκης, οικονομολόγος και μέλος του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας των Εκδόσεων Ραδάμανθυς

Αποσπάσματα θα απαγγείλουν:

Μαρία Βουζουνεράκη, συγγραφέας και ραδιοφωνική παραγωγός

Άννα Πατεράκη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Κατερίνα Σταματελάτου, συγγραφέας

Ιλένα Τόσκου, ηθοποιός

Τη μουσική επένδυση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Ιωσήφ Καναβάκης, με λαούτο και τραγούδι.

Την εκδήλωση συντονίζει η Μαρία Βουζουνεράκη.

Στην εκδήλωση θα γίνεται ενημέρωση και εγγραφή για εθελοντές δότες μυελού των οστών από το «Όραμα Ελπίδας».

Η βραδιά θα αρχίσει με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού αφιερωμένου στον Μιχάλη Πατεράκη και θα συνεχιστεί με τους χαιρετισμούς, τις ομιλίες, τις απαγγελίες και τις μουσικές παρεμβάσεις.