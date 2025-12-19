Ρύθμιση για την πρόσθετη προστασία των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Με τη συγκεκριμένη διάταξη θεσπίζεται η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων, και ειδικότερα η αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών. Η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου, όπως οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, η κάλυψη δαπανών για ζωοτροφές και η οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος.

Σκοπός της διάταξης είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά περίοδο.