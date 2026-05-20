Σε γεύμα εργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κρητικής Φιλοξενίας συναντήθηκε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Σπυριδάκη, στο πλαίσιο των διαρκών επαφών της με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου και φορείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον ελληνικό τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον τουριστικό τομέα στην Κρήτη, αλλά και συνολικά τη χώρα, με έμφαση στις προκλήσεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των προορισμών, την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Τουρισμού, και στις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να διατυπώνονται ως προς τη λειτουργία και τις επιπτώσεις του σε συγκεκριμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε και το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα μέλη του Συνδέσμου να επισημαίνουν την ανάγκη για ένα πιο στοχευμένο και ισορροπημένο πλαίσιο ρύθμισης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Τονίστηκε ότι δεν μπορούν όλες οι περιοχές να αντιμετωπίζονται με οριζόντιες λογικές και ότι απαιτείται διαφοροποιημένη προσέγγιση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται αυξημένες πιέσεις σε υποδομές, κατοικία και χωρική ανάπτυξη.

Συζητήθηκαν επίσης οι επιπτώσεις που προκαλούνται από μεγάλα έργα και εργοτάξια σε βασικούς οδικούς άξονες, ιδίως όταν αυτά εξελίσσονται εν μέσω τουριστικής περιόδου και δημιουργούν προβλήματα προσβασιμότητας, καθυστερήσεις και επιβάρυνση της καθημερινής λειτουργίας επιχειρήσεων και επισκεπτών. Επισημάνθηκε η ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού και συντονισμού, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στην τουριστική δραστηριότητα.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις αεροπορικές και μεταφορικές υποδομές της Κρήτης. Ειδικότερα, αναφορά έγινε στο νέο αεροδρόμιο Καστελλίου, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2028. Μέχρι τότε υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεχούς συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, καθώς αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου εκατομμυρίων επισκεπτών. Όπως επισημάνθηκε, η αναμονή ενός μεγάλου έργου δεν μπορεί να σημαίνει εγκατάλειψη των υφιστάμενων υποδομών.

Στη συνάντηση τέθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν τη συνολική εικόνα της αγοράς και τις νέες τάσεις που καταγράφονται στον τουρισμό. Συζητήθηκε το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των αφίξεων, παρατηρούνται ενδείξεις μεταβολής της τουριστικής συμπεριφοράς, με μείωση της διάρκειας παραμονής και πιέσεις στις τιμές. Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίστηκε, απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και ανάλυση, καθώς ο στόχος δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στον αριθμό των επισκεπτών, αλλά πρέπει να αφορά και το πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα του τουρισμού.

Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το φορολογικό και λειτουργικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, με αναφορές στην ανάγκη εξέτασης μέτρων που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως η μείωση του κόστους λειτουργίας, η μείωση του ΦΠΑ διαμονής στο 11%, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους και η αντιμετώπιση επιβαρύνσεων που επηρεάζουν την ίδια τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε και για τα πολεοδομικά και αδειοδοτικά ζητήματα που εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις. Επισημάνθηκε ότι διοικητικά και τεχνικά εμπόδια συχνά οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο καθυστερήσεων που επηρεάζει επενδυτικά σχέδια και την ομαλή ανάπτυξη του κλάδου.

Τέλος, αναδείχθηκε η αυξανόμενη ανησυχία γύρω από το ζήτημα της λειψυδρίας και των επιπτώσεών της τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στον τουριστικό τομέα. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης έργων υποδομής και συνολικού σχεδιασμού με όρους ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Η κα Σπυριδάκη σημείωσε ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού δεν εξαρτάται μόνο από την αύξηση των αριθμών αλλά από τη δυνατότητα των προορισμών να λειτουργούν με επάρκεια υποδομών, σαφείς κανόνες και προοπτική.

«Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται σχέδιο, ανθεκτικότητα και επένδυση στις υποδομές και στους ανθρώπους του. Δεν αρκεί να μετράμε αφίξεις. Οφείλουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πραγματικό αποτύπωμα της ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες και πώς διασφαλίζουμε ότι η επόμενη ημέρα του τουρισμού θα είναι βιώσιμη για όλους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.