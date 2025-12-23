Με τις καλύτερες εντυπώσεις για τη φιλοξενία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την φύση και την πολυμορφία μας, αναχώρησαν από το νησί μας Κύπριοι ταξιδιωτικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι τουριστικών φορέων αλλά και της Εκκλησίας της Κύπρου, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κρήτη από τις 19 έως τις 22 Δεκεμβρίου ως φιλοξενούμενοι της Περιφέρειας Κρήτης. Το ταξίδι εξοικείωσης διοργάνωσε η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία CYPRUS Airways και το Υπουργείο Τουρισμού Κύπρου, στο πλαίσιο της έναρξης προγραμματισμένων πτήσεων που θα συνδέουν τη Λάρνακα με το Ηράκλειο όλο το χρόνο, με δυο πτήσεις εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα που θα αυξηθούν στην υψηλή περίοδο. Ενδεικτική, της σημαίνουσας πρωτοβουλίας και της νέας σύνδεσης, η παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού της Κύπρου Κωνσταντίνου Κουμή, ο οποίος ηγήθηκε της Κυπριακής αποστολής.

Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης οι ταξιδιωτικοί πράκτορες από την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ταξιδιωτικούς πράκτορες και ξενοδόχους της Κρήτης, στην Π.Ε. Ηρακλείου και την Π.Ε. Ρέθυμνου, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις για τη δημιουργία ελκυστικών τουριστικών πακέτων που θα ενισχύσουν τις ταξιδιωτικές ροές ανάμεσα στους δυο προορισμούς με βιώσιμο πρόσημο, με έμφαση στον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό, ενώ εκτός των άλλων μορφών, η συζήτηση στράφηκε πολύ και στον μαθητικό – εκπαιδευτικό, αλλά και τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Στην συνάντηση εργασίας στο Ηράκλειο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης καθώς και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ευάγγελος Καρκανάκης, ενώ στην αντίστοιχη συνάντηση εργασίας στο Ρέθυμνο παρευρέθησαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης.

Το απόγευμα του Σαββάτου 20.12.2025 την αποστολή υποδέχθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Οικονομικών Γιώργος Αγριμανάκης οι οποίοι παρέθεσαν και επίσημο δείπνο στον λιμένα του Ηρακλείου.

Την επίσκεψη κάλυψαν δημοσιογράφοι από μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, όπως Antenna TV και ALPHA Cyprus και οι όμιλοι OMEGA, SIGMA, SPP κ.α. Οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν στο σύντομο διάστημα της παραμονής τους στις πόλεις του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και γεύτηκαν παραδοσιακές κρητικές γεύσεις σε βραβευμένα εστιατόρια των δυο πόλεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου σε κοινή δήλωσή του με τους Αντιπεριφερειάρχες Ηρακλείου και Ρεθύμνου, Νίκο Συριγωνάκη και Μαίρη Λιονή, ανέφεραν: «Όλα τα ταξίδια εξοικείωσης είναι πολύ σημαντικά για την Κρήτη, δίνοντας μας την ευκαιρία αφενός μεν για νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, αφετέρου δε για να δείξουμε την φιλοξενία μας στον επισκέπτη. Ωστόσο, ένα fam trip με αφορμή την έναρξη των πτήσεων των Κυπριακών Αερογραμμών έχει πάντα, μια ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Κρητικών που κάθε χρόνο ταξίδευε στην Κύπρο μέσω Αθηνών, τώρα θα ταξιδεύει απευθείας από και προς στην αδελφή μεγαλόνησο. Η πρωτοβουλία αυτή της Cyprus Air από τις 19.12.2025 θα δώσει μια ακόμα ώθηση στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και του χειμερινού τουρισμού, φέρνοντας την Κύπρο μας πιο κοντά στην Κρήτη, Παντού!».

Η επίσκεψη ήταν μια πρωτοβουλία της CYPRUS AIRWAYS, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη θερμή ανταπόκριση και συνεργασία των Ενώσεων Ξενοδόχων Ηρακλείου και Ρεθύμνου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACΤTA) αλλά και των Επιμελητηρίων Ηρακλείου και Ρεθύμνου.