Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Βουλής τη Δρα Hamda bint Hassan Al-Sulaiti, επικεφαλής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Shura του Κράτους του Κατάρ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας και Κατάρ και η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος εταίρος και σταθερός παράγοντας ασφάλειας στην περιοχή, επισημαίνοντας τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας, της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της διατήρησης ανοικτών θαλάσσιων οδών για το διεθνές εμπόριο.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, των επενδύσεων, της καινοτομίας και του εμπορίου, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων διεθνών προκλήσεων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή προσήλωση στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων Ελλάδας – Κατάρ.