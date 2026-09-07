Με αρκετή δουλειά, ένταση και διάθεση για βελτίωση συνεχίζεται η προετοιμασία της ανδρικής ομάδας του Άγιος Νικόλαος Europlan, ενόψει της νέας περιόδου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η ομάδα του Αγίου Νικολάου ταξίδεψε στο Ηράκλειο για ένα ανεπίσημο φιλικό παιχνίδι με τον Εργοτέλη, το οποίο αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για αγωνιστικές δοκιμές. Η ομάδα του κόουτς Χρήστου Μαυρόπουλου επικράτησε με 39-43, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα είχε σαφώς μικρότερη σημασία από τα συμπεράσματα που μπορούσε να βγάλει το τεχνικό επιτελείο.

Ο προπονητής είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει παίκτες, σχήματα και διαφορετικές αγωνιστικές επιλογές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής και αξιολογώντας την εικόνα της ομάδας απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Παρά τις δεδομένες απαιτήσεις και το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, ο Άγιος Νικόλαος Europlan παρουσίασε μια ιδιαίτερα θετική εικόνα, δείχνοντας στοιχεία από αυτά που δουλεύονται καθημερινά στις προπονήσεις.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς κάθε προπόνηση και κάθε φιλική αναμέτρηση αποτελούν ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία της ομάδας που θα παρουσιαστεί στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η προετοιμασία συνεχίζεται. Η ομάδα χτίζεται μέρα με τη μέρα και το βλέμμα είναι ήδη στραμμένο στη νέα σεζόν, καταλήγει το δελτίο τύπου του σωματείου.