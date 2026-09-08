«Δεύτερη ευκαιρία» για την πρώτη κατοικία

Ο οφειλέτης θα μπορεί πλέον να κρατήσει το σπίτι του, θα ρυθμίζει την οφειλή του με χαμηλότερη μηνιαία δόση, ενώ εξοχικά, οικόπεδα και άλλα ακίνητα θα τίθενται σε πλειστηριασμό προς ικανοποίηση των πιστωτών.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Δίχτυ προστασίας για την πρώτη κατοικία απλώνει η κυβέρνηση, καθώς από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η νέα δυνατότητα που επιτρέπει τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Ο οφειλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του, ρυθμίζοντας την οφειλή που συνδέεται με αυτό με χαμηλότερη μηνιαία δόση, ενώ εξοχικά, οικόπεδα και άλλα ακίνητα θα μπορούν να οδηγούνται σε πλειστηριασμό προς ικανοποίηση των πιστωτών.

Για πρώτη φορά, οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, επιλέγοντας την προστασία της πρώτης κατοικίας, θα δουν το ύψος του «κουρέματος» και τις μηνιαίες δόσεις να υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων τους και όχι σύμφωνα με το σύνολο της περιουσίας τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να εξασφαλίζουν βελτιωμένους όρους ρύθμισης. Η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την αποπληρωμή των χρεών, αποτελεί μια «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες.

Αποδοχή ή απόρριψη

Ο οφειλέτης θα μπορεί είτε να αποδεχθεί τη ρύθμιση που θα προκύπτει είτε να την απορρίψει. Στην περίπτωση αποδοχής, θα υπογράφεται σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας, αλλά η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων.

Η βασική αλλαγή βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακίνητη περιουσία κατά τη διαμόρφωση της ρύθμισης. Σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού, ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers, συνυπολογίζοντας τη συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη. Με το νέο καθεστώς, οι πιστωτές αποκτούν τη δυνατότητα να καταθέτουν αντιπρόταση με την οποία θα προβλέπεται η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων, αφήνοντας εκτός την κύρια κατοικία.

Ετσι, για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως αξία ακίνητης περιουσίας μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Στόχος είναι να διαμορφώνεται μια πιο διαχειρίσιμη δόση για τον οφειλέτη, με αντάλλαγμα την εκποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του.

Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου οι οφειλέτες θα μπορούν να επανυποβάλουν αίτηση στον εξωδικαστικό πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο. Εάν κάποιος τηρεί τη ρύθμισή του, θα πρέπει να αποδείξει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20%, ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του.

Τα ψιλά γράμματα

Η προστασία της κύριας κατοικίας συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους:

Συνυποβολή αιτήσεων: Εάν το ακίνητο ανήκει κατά ιδανικό μερίδιο και σε συνοφειλέτη ή εγγυητή για οφειλή του αιτούντος, απαιτούνται υποχρεωτικά η συνυποβολή της αίτησης και η συνυπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Εάν το ακίνητο ανήκει κατά ιδανικό μερίδιο και σε συνοφειλέτη ή εγγυητή για οφειλή του αιτούντος, απαιτούνται υποχρεωτικά η συνυποβολή της αίτησης και η συνυπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δικαίωμα αντιπρότασης: Η νέα διαδικασία δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα πουλήσει και ποια θα κρατήσει. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση, η οποία προβλέπει την εκποίηση των άλλων ακινήτων του οφειλέτη, στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Η πώληση των υπόλοιπων ακινήτων καταγράφεται ως όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, ενώ ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση.

Η νέα διαδικασία δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα πουλήσει και ποια θα κρατήσει. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση, η οποία προβλέπει την εκποίηση των άλλων ακινήτων του οφειλέτη, στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Η πώληση των υπόλοιπων ακινήτων καταγράφεται ως όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, ενώ ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση. Προστασία κύριας κατοικίας: Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση και για όσο διάστημα ο οφειλέτης τηρεί τη ρύθμιση, απλώνεται προστατευτικό δίχτυ γύρω από την κύρια κατοικία. Οι πιστωτές που δεσμεύονται από τη συμφωνία δεν μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα, να εγγράψουν νέα υποθήκη ή να μετατρέψουν προσημείωση σε υποθήκη.

Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση και για όσο διάστημα ο οφειλέτης τηρεί τη ρύθμιση, απλώνεται προστατευτικό δίχτυ γύρω από την κύρια κατοικία. Οι πιστωτές που δεσμεύονται από τη συμφωνία δεν μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα, να εγγράψουν νέα υποθήκη ή να μετατρέψουν προσημείωση σε υποθήκη. Υφιστάμενα βάρη και απώλεια ρύθμισης: Οι υποθήκες και οι προσημειώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί παραμένουν. Η προστασία συνδέεται άμεσα με την κανονική καταβολή των δόσεων. Εάν η ρύθμιση χαθεί, αίρεται και η προστασία, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο στους πιστωτές να κινηθούν κατά της κύριας κατοικίας.

Η διαδικασία

Η εκποίηση των άλλων ακινήτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας και δεν παραπέμπεται σε αόριστο χρόνο. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης αποτελεί εκτελεστό τίτλο και τη διαδικασία αναλαμβάνει ο χρηματοδοτικός φορέας με την υψηλότερη ενυπόθηκη απαίτηση. Εάν δεν υπάρχει ενυπόθηκος δανειστής, τη σκυτάλη παίρνει ο πιστωτής με τη μεγαλύτερη απαίτηση.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ορίζεται σε διάστημα 40 έως 60 ημερών από τη σύνταξη της έκθεσης του δικαστικού επιμελητή, χωρίς να συνυπολογίζεται ο Αύγουστος, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς καθορίζεται με βάση την αξία που έχει υπολογιστεί στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί ακόμη και όταν στο ακίνητο υπάρχει ήδη κατάσχεση ή άλλη δέσμευση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Εάν ο αρμόδιος πιστωτής δεν ξεκινήσει τις ενέργειες μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή εάν η διαδικασία ματαιωθεί για δεύτερη φορά χωρίς σοβαρό λόγο, μπορεί να την αναλάβει άλλος πιστωτής, χωρίς να απαιτείται δικαστική άδεια.

Με το νέο καθεστώς δεν επιτρέπονται βασικές ανακοπές που προβλέπονται στη συνήθη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της δεν παρέχεται δικαίωμα ανακοπής στον οφειλέτη ή στους πιστωτές που έχουν υπογράψει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

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