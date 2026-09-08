Με την κ. Κατερίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Δήμου Αγίου Νικολάου κάναμε μια εκτενή συνομιλία για τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Δήμου και επισημαίνουν οι γονείς.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την προσβασιμότητα και την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης των μαθητών με αναπηρίες. Όπως μας ανέφερε, στο Δήμαρχο έχει επισημανθεί και από την Ένωση ΑμεΑ αλλά και από την Ένωση Γονέων ότι το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου είναι ακατάλληλο για μαθητές με κινητική αναπηρία: πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις.

Η κ. Σπυροπούλου συνολικά θεωρεί ότι η προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων χρειάζεται μελέτη.

Το 3ο Δημοτικό που εντάχθηκε στην Α’ φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου παρόλο που έχει ράμπες έχει και μια τεράστια και απότομη ανηφόρα. «Καλές είναι οι ράμπες μέσα στο προαύλιο αλλά μήπως να εξεταστεί και πώς θα φτάσει το αμαξίδιο μέχρι μέσα στο προαύλιο;», σχολιάζει.

Αναφορικά με την ίδρυση του ΚΔΑΠ ΑμεΑ, σημείωσε πως είναι ικανοποιημένοι με την εξέλιξη, αλλά θα ήθελαν να δουν επιτάχυνση των διαδικασιών.

Για τους νέους διορισμούς

Την ρωτήσαμε εάν υπάρχει ικανοποίηση από την Ένωση για τους φετινούς διορισμούς που ανακοινώθηκαν. Η κ. Σπυροπούλου ανέφερε ότι κάθε χρόνο ανακοινώνεται από το Υπουργείο ότι οι διορισμοί ξεκίνησαν νωρίτερα ώστε να μην δημιουργηθούν καθυστερήσεις και κενά, σχολίασε όμως ότι διαπιστώνουν τελικά στην πράξη πως κάθε χρόνο υπάρχουν ζητήματα και σε βασικές ειδικότητες όχι μονάχα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και μέχρι το Νοέμβριο. Η ίδια θεωρεί, ότι απόλυτη ικανοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει από τους διορισμούς εκτός εάν πραγματοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων διορισμών, κάτι που φέτος δεν σημειώθηκε.

«Θέλουμε διορισμούς και εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και διεπιστημονικού προσωπικού», πρόσθεσε. «Δεν αρκεί η παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου στις σχολικές μονάδες είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια φορά την εβδομάδα. Οι ανάγκες πλέον κάθε σχολικής μονάδας είναι αυξημένες και πρέπει να υπάρχει σε μόνιμη βάση παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού», είπε υπογραμμίζοντας ότι το διεπιστημονικό προσωπικό δεν στηρίζει μονάχα τα παιδιά και τις οικογένειές τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή

Ανέδειξε πως όποτε και αν έχει ζητήσει από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου να συζητήσουν για εκπαιδευτικά ζητήματα, ποτέ δεν της το έχει αρνηθεί. Τώρα ζητούν μια συνάντηση και με άλλους αρμόδιους αντιδημάρχους πέραν της κ. Γάλλου ώστε να υπάρχει συνεργασία σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα στη συνάντηση θα ήθελαν να παρευρεθεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Γιώργος Μπελούκας για τον οποίο δήλωσε ότι βοηθάει σημαντικά καθώς και φέτος έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες εργασίες σε σχολεία για τον απαραίτητο καθαρισμό. Επίσης πιστεύει πως είναι σημαντικό να παρευρεθεί ο κ. Στέργιος Ατσαλάκης για τα θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης των έκτακτων γεγονότων που συμβαίνουν αναδεικνύοντας πως είναι καίριας σημασίας να υπάρχουν πρωτόκολλα ώστε να γνωρίζουν οι γονείς, οι διευθύνσεις και οι εκπαιδευτικοί πώς πρέπει να δράσουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Γνωρίζει ότι υπάρχουν σχέδια για σεισμό και έκτακτες περιπτώσεις αλλά σχολίασε πως υπάρχουν σχολεία που είναι ακατάλληλα και δεν υπάρχουν χώροι όπου μπορεί ο εκπαιδευτικός να συγκεντρώσει τα παιδιά σε μια έκτακτη ανάγκη. Για παράδειγμα στο 1ο Νηπιαγωγείο τα παιδιά σε έκτακτη ανάγκη πρέπει να κατέβουν σκάλες.

Κυκλοφοριακό

Ένα καίριας σημασίας ζήτημα που απασχολεί τους γονείς, είναι το κυκλοφοριακό και η κυκλοφοριακή σύνδεση των σχολείων. Στο 4ο Δημοτικό αλλά και στο 2ο Δημοτικό είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μέχρι πέρυσι αντιμετώπιζαν αντίστοιχο πρόβλημα στο 1ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Νεάπολης ενώ επιτέλους άνοιξε η διπλανή πόρτα και το ζήτημα λύθηκε. Αναφορικά με το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το ΠΕΠΑΛ Νεάπολης ενημέρωσε πως και εκεί υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα στην κυκλοφοριακή σύνδεση των σχολείων.

Συνεργασία με τη Διεύθυνση

Επεσήμανε ότι κατάφεραν με την αρωγή του Διευθυντή κ. Μαμάκη και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου να διχοτομηθούν δύο τμήματα που είχαν σοβαρό θέμα και στο 1ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου αλλά και στης Ελούντας κάτι το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας της διεύθυνσης των σχολείων με τους Συλλόγους Γονέων.

Καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

Όσον αφορά τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης ανέφερε πως αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Γονέων, το οποίο είχαν θέσει με σχετικό υπόμνημα σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις στις δημοτικές εκλογές του 2023. Φέτος, είδαν ότι ευοδώθηκε το εγχείρημα. Θέλησε να ενημερώσει ότι η συμμετοχή της Ένωσης Γονέων σε αυτό το πρόγραμμα περιορίστηκε σε μια ανεπίσημη συνεργασία που είχαν με τους υπηρεσιακούς φορείς στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Δημοτική Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων. Επεσήμανε πως αυτό το θέμα δεν τέθηκε στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και δεν είχαν καμία άλλη επαφή παρόλο που είχαν ζητήσει να υπάρξει μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας, η Ένωση Γονέων, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, το Γραφείο Παιδείας του Δήμου ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν τους όρους συμμετοχής, να βρουν εκπαιδευτικούς, να θέσουν τα οικονομικά κριτήρια και να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να γίνει ένα μεγάλο, σωστό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα βοηθώντας οικογένειες που έχουν ανάγκη καλύπτοντας όλες τις περιοχές του Δήμου. Διευκρίνισε προς τα μέλη τους, ότι επειδή δεν συμμετείχαν σε κάτι τέτοιο, δεν έστειλαν ενημέρωση στους συλλόγους γονέων καθώς δεν είχαν ούτε και εκείνοι ενημερωθεί για όλο αυτό.

Σχολικά γεύματα και φροντιστήριο

Στάθηκε και σε δύο ακόμη ζητήματα που έχει θέσει η Ένωση Γονέων αναφερόμενη στα σχολικά γεύματα που συνεχώς τα ζητούν και δηλώνοντας ότι θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικά για τους γονείς και την καθημερινή πρακτική. Επίσης θα ήθελαν να υλοποιηθεί και το αίτημα για Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Ο ρόλος των συλλόγων γονέων

Κλείνοντας συζητήσαμε και για το ρόλο των συλλόγων γονέων.

Η κ. Σπυροπούλου μας είπε ότι φέτος είναι χρονιά εκλογών για τους Συλλόγους Γονέων. Σημείωσε ότι πλέον δεν θα μπορεί να γίνει μια χορηγία στο σχολείο εάν δεν υπάρχει Σύλλογος Γονέων που να μπορέσει να λάβει τη χορηγία. Υπογράμμισε ότι οι Σύλλογοι Γονέων διαδραματίζουν πλέον έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Έτσι, καλούν τους γονείς και φέτος που είναι χρονιά αρχαιρεσιών, να συμμετέχουν ενεργά στους συλλόγους γονέων καθώς αναλαμβάνουν πλέον ένα πολύ μεγάλο και ουσιαστικό ρόλο, σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της Διεύθυνσης του σχολείου για να πάρει πράγματα που αφορούν την σωστή λειτουργία του σχολείου.

Εξήγησε πως το πρόβλημα με την πάγια εντολή συνεχίζει από τους Δήμους και εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστέρησες με τις Διευθύνσεις των σχολείων να έχουν «δεμένα χέρια» όταν επιθυμούν να πάρουν κάτι έξτρα και έκτακτο.

Πιστεύει ακράδαντα ότι οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες και συμμέτοχοι βοηθώντας ουσιαστικά τη Διεύθυνση του σχολείου στη λειτουργία του. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα πρέπει να μπουν μπροστά για να διεκδικήσουν πράγματα για το σχολείο και τα παιδιά τους είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από το κράτος.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ