Μέχρι και εκτάσεις θανόντων δήλωναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, ενώ χρησιμοποιούσαν και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την διακίνηση των χρημάτων που εισέπρατταν ως επιδοτήσεις με ψευδές δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χτες, κυρίως στις Αρχάνες Ηρακλείου και στο Ηράκλειο.

Ταυτόχρονα δήλωναν αγροτεμάχια σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς να προκύπτει νομή ιδιοκτησίας, ή ανύπαρκτους αριθμούς ζώων, τα οποία καταχωρούσαν στα Ε9 και αμέσως μετά τα διέγραφαν από τις δηλώσεις, ενώ προσηλύτιζαν νέα μέλη και για την είσπραξη των επιδοτήσεων δήλωναν τους λογαριασμούς των αρχηγικών μελών.

Συνολικά για την υπόθεση συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας αγροτοσυνδικαλιστής, που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, μαζί με τον λογιστή του αγροτικού συνεταιρισμού του οποίου ήταν αντιπρόεδρος και την σύζυγο του τελευταίου, δικηγόρο, ενώ στη δικογραφία συνολικά περιλαμβάνονται 42 άτομα, εκ των οποίων τα 26 δεν συνελήφθησαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως αρχηγικό μέλος φέρεται και ένα ακόμα άτομο που απεβίωσε το 2024.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε και για τους 42 εμπλεκομένους, περιλαμβάνονται τα αδικήματα για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση.

Με την παραπάνω δικογραφία, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, καθώς η έρευνα διενεργήθηκε από την ΔΑΟΕ κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας από την συγκεκριμένη υπηρεσία, για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025. Από την έρευνα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης καθώς και ομάδων ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

Από την αστυνομία επισημαίνεται ότι, από τη μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

• Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

• Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

• Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

• Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

• Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

• Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ), οι οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ΔΑΟΕ εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), λογιστικό γραφείο, και οχήματα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 35.750 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, 3 χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, 14 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).