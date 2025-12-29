Συνεχίζοντας μία παράδοση που στηρίζεται σε θεμελιώδεις αξίες της ζωής, όπως η αλληλεγγύη και η προσφορά, το μαθητικό δυναμικό του Γενικού Λυκείου Σητείας σε συνεργασία με τις οικογένειές τους και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, συγκέντρωσαν τρόφιμα, τα οποία προσέφεραν και φέτος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σητείας και το Εθελοντικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Σητείας, την περασμένη Τρίτη. Εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας μετέβησαν και στις δύο δομές και προσέφεραν τα δέματα με τα τρόφιμα.

Πρόκειται για μία δράση που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο την τελευταία δεκαπενταετία, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του ΓΕΛ Σητείας κ. Μανόλης Τσιφετάκης, και αποτελεί παράδοση για το Γενικό Λύκειο Σητείας. Το σχολείο, όπως πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την κοινωνία και αυτό είναι ένας από τους στόχους του. Μέσα από προγράμματα που διοργανώνει ή συμμετέχει, ενισχύει και το συναίσθημα της αλληλεγγύης των μαθητών προς τον συνάνθρωπο.

«Στο πλαίσιο αυτό, σταθερά τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια, το σχολείο μας κάθε χρόνο, αυτή την ημέρα παραδίδει στα Παντοπωλεία της περιοχής μας ένα μικρό βοήθημα, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τους μαθητές και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Μακάρι να φτάσει μια στιγμή που να μην υπάρχει ανάγκη να δείχνουμε την αλληλεγγύη με αυτόν τον τρόπο, αλλά όσο υπάρχει αυτή η ανάγκη, ο ένας άνθρωπος πρέπει να είναι δίπλα στον άλλο. Αλλιώς είμαστε μια ζούγκλα».

Ο κ. Τσιφετάκης ευχαρίστησε θερμά όλα τα παιδιά, τις οικογένειες τους, τους εκπαιδευτικούς και τις επιχειρήσεις που συνέδραμαν στην συγκέντρωση των τροφίμων. Ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές με υγεία.

Θερμές ευχαριστίες προς το ΓΕΛ Σητείας απηύθυναν οι υπεύθυνοι των Κοινωνικών Παντοπωλείων.

– Κατά την προσφορά των δεμάτων στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Βέρα Περράκη και Κωστής Λυμπερίου, που ευχαρίστησαν θερμά το σχολείο για την ενέργειά του.

«Οι βάσεις στήνονται από πολύ νωρίς, από τα πρώτα βήματα των παιδιών και τα ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συμβολή τους σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρώπους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα, ποτέ κανένας μόνος του», ανέφερε η κ. Περράκη ευχόμενη κι εκείνη σε όλους χρόνια πολλά.

– Θερμές ευχές σε όλους έστειλε και ο κ. Λυμπερίου. Αναφερόμενος στην προσφορά του ΓΕΛ Σητείας τόνισε ότι η προσπάθεια των παιδιών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών είναι συγκινητική, ευχαριστώντας τους θερμά. Μίλησε για την εξαιρετική συνεργασία του Δήμου με την σχολική -εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία ευχήθηκε να συνεχιστεί. Εστίασε στο σημαντικό έργο που πραγματοποιείται στο ΓΕΛ και συνολικά στα σχολεία της περιοχής, το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο από τις επιτυχίες που καταγράφουν, αλλά και από το γεγονός της ελλιπούς εγκληματικότητας, των σχεδόν μηδενικών κρουσμάτων που υπάρχουν στην περιοχή, κάτι που δείχνει την προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο και την ωριμότητα των παιδιών. Τόνισε τέλος ότι το έργο που επιτελεί και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου είναι σπουδαίο και φαίνεται καθημερινά στην τοπική κοινωνία.

– Εκ μέρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου η Κοινωνική Λειτουργός κ. Δήμητρα Κουνελάκη ευχαρίστησε θερμά τα παιδιά, τον κ. Τσιφετάκη κι όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της δράσης, για την προσφορά τροφίμων ακόμα μία χρονιά, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη δομή. «Στηρίζεται πολύ ουσιαστικά το έργο μας», τόνισε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κ. Μαρία Γιατζάκη, η οποία ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλους και καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά.

Την ίδια περίπου ώρα στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σητείας μετέβησαν Αστυνομικοί του Α/Τ Σητείας το οποίο επίσης όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωσε και προσέφερε και φέτος τρόφιμα, ενισχύοντας το έργο της δομής. Τόσο η κ. Περράκη όσο και η κ. Κουνελάκη ευχαρίστησαν θερμά το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας για την στήριξη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επισήμαναν ότι το πολύπλευρο έργο που επιτελεί το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή και τους πολίτες.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ