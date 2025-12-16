Την Τέταρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 20.00, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Σητείας και στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί Alternative Rock, συναυλία με τους Sante !!!
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ