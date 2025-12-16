Την Τέταρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 20.00, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Σητείας και στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί Alternative Rock, συναυλία με τους Sante !!!