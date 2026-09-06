Η μεγάλη εφημερίδα Times του Λονδίνου παρουσιάζει μερικά από τα καλύτερα all inclusive ξενοδοχεία της Κρήτης. «Δίπλα στα παραδοσιακά παραθαλάσσια καταλύματα έχουν αναπτυχθεί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες με υψηλού επιπέδου γαστρονομία, σπα και σύγχρονες εγκαταστάσεις σε προνομιακές τοποθεσίες» αναφέρει:

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ella Rocrita, στον Μόχλο, με 358 δωμάτια και έξι εστιατόρια. Οι Times το χαρακτηρίζουν ιδανικό για όσους αναζητούν απομόνωση και ησυχία, καθώς βρίσκεται σε πιο απομακρυσμένη τοποθεσία. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Daios Cove στο Βαθύ του Αγίου Νικολάου, το οποίο οι Times επιλέγουν ως την κορυφαία πρόταση για ευεξία.

Παράλληλα γίνεται αναφορά και για 12 κορυφαίες σουίτες στην Ελλάδα που δεν αξίζει να βγεις ούτε λεπτό, με ό, τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την τοπική οικονομία. Ανάμεσα σ’ αυτές περιλαμβάνονται:

Daios Cive: Ιδιωτική πισίνα με θαλασσινό νερό και χώρος για φαγητό με θέα το Αιγαίο. Το all-inclusive πακέτο καλύπτει γεύματα και στα πέντε à la carte εστιατόρια, λίστα κρασιών με πάνω από 250 ετικέτες και κοκτέιλ από τους The Clumsies.

Minos Palace Resort: Το adults-only ξενοδοχείο Palace διαθέτει τη Waterfall Suite: ιδιωτική πισίνα που τροφοδοτεί ένας μικρός καταρράκτης. Η υπηρεσία διακριτική, όπως όλο το ξενοδοχείο.

ΛΕΩΝ.Κ.