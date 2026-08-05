Ο Σύλλογος Φουρνιωτών και Φίλων της Φουρνής Κρήτης διοργανώνει ΟΜΙΛΙΑ, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πανηγυρικού Φουρνιώτικου Αύγουστου 2026 για τα 50 χρόνια του Συλλόγου και του ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ 2026, την ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026, στις 8.30 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Φουρνής, με θέμα :

« Η Φουρνή μέσα από ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα της Δημογεροντίας Λασιθίου (1868-1897)»

Ομιλητής ο κος Εμμανουήλ Μακράκης, Δρ Επιστημών Αγωγής, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας

Θα τιμηθούν τα εν ζωή Ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου και θα χορέψει το χορευτικό συγκρότημα Φουρνής υπό την διδασκαλία της κας Ευαγγελίας Κωστάκη.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ρένα Κανιτάκη-Γιαννοπούλου Δημήτρης Χατζηδάκης