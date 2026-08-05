Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Ελούντα, όταν ηλικιωμένος αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, απειλούσε να πηδήξει από το μπαλκόνι του καταλύματος όπου διέμενε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του και κατάφεραν να τον αποτρέψουν.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Ν.Σ.