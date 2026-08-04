Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου συνεχίζει να επενδύει σε πολιτιστικές δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας ότι ο ποιοτικός πολιτισμός δεν μετριέται από το κόστος μιας εκδήλωσης, αλλά από την αξία των μηνυμάτων που αφήνει πίσω του.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί το Τιμητικό Αφιέρωμα στη Δασκάλα Μαρία Γραμματικάκη – Πετράκη, μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση γενεών μαθητών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του τόπου μας.