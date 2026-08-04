Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου συνεχίζει να επενδύει σε πολιτιστικές δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας ότι ο ποιοτικός πολιτισμός δεν μετριέται από το κόστος μιας εκδήλωσης, αλλά από την αξία των μηνυμάτων που αφήνει πίσω του.
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί το Τιμητικό Αφιέρωμα στη Δασκάλα Μαρία Γραμματικάκη – Πετράκη, μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση γενεών μαθητών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του τόπου μας.
Η δημοτική αρχή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου πιστεύει ότι τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν επένδυση στον πολιτισμό, στην παιδεία και στη συλλογική μας ταυτότητα. Είναι πρωτοβουλίες μηδενικού οικονομικού κόστους, αλλά ανεκτίμητης κοινωνικής αξίας, καθώς διατηρούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, εμπνέουν τις νεότερες γενιές και τιμούν ανθρώπους που υπηρέτησαν με ήθος και αυταπάρνηση τον τόπο μας.
Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου
Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου