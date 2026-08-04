Ένας ακόμη αθλητής του ΑΟΚ Ιεράπετρα κάνει το επόμενο βήμα, με τον Μάριο Παπαδάκη να ανήκει πλέον στον Πρωτέα Βούλας, όπως έγινε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Α.Ο.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ανακοινώνει την παραχώρηση του νεαρού αθλητή Μάριου Παπαδάκη (2011)στο σωματείο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας .

Ο Μάριος είναι ο τρίτος αθλητής στην ιστορία του συλλόγου που ακολουθεί την διαδρομή Ιεράπετρα – Βούλα μετά τους Ορλάντο και Κλοντιάν Μούτσα πριν από κάποια χρόνια.

Ευχόμαστε στο Μάριο να είναι υγιής και να πραγματοποιήσει τα όνειρα του, ενώ εμείς θα είμαστε δίπλα του και στο μεγάλο αυτό βήμα του.