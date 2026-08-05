Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης είχε σήμερα συνάντηση με τον Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Ιωάννη Ορφανό, και το νέο Λιμενάρχη Ιεράπετρας, Πλωτάρχη Λ.Σ. κ. Γεώργιο Πατεράκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν υπηρεσιακά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη λαθρομετανάστευση και στη διαχείριση των περιστατικών, από την καταγραφή και την καταμέτρηση έως την προσωρινή φιλοξενία και την όσο το δυνατόν ταχύτερη μετακίνησή τους σε οργανωμένες δομές.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Διοικητή και τον Λιμενάρχη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος, καθώς η έλλειψη κατάλληλου χώρου για την προσωρινή φιλοξενία δημιουργεί σημαντικές πιέσεις και πρόσθετες επιβαρύνσεις τόσο στις Δημοτικές Υπηρεσίες όσο και στην τοπική κοινωνία. Τόνισε ακόμη ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί ένα σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό ζήτημα, το οποίο για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, με ουσιαστικό σχεδιασμό, υποδομές και άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Τέλος ευχαρίστησε τον Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την περιοχή ενώ ευχήθηκε στο νέο Λιμενάρχη κάθε επιτυχία στα καθήκοντα που ανέλαβε.

Παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυλιάς κ. Εμμανουήλ Ταμπακάκης.