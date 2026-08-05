Την Κυριακή 9 Αυγούστου από τις 10:30 έως και τι 19:00 το Λιμανάκι Γρα-Λυγιάς θα γεμίσει ζωή.
Βουτιές, παιχνίδια στην άμμο, μουσική, γέλια, δημιουργικές δραστηριότητες και μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- DJ & μουσική δίπλα στο κύμα
- SUP για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα
- Χρωματισμός σε μπλουζάκια με στένσιλ
- Παιχνίδια στην άμμο για ατελείωτη διασκέδαση
Όποιος διαθέτει SUP, μπορεί να το φέρει μαζί του και να συμμετέχει στις δράσεις της ημέρας!