Την Κυριακή 9 Αυγούστου από τις 10:30 έως και τι 19:00 το Λιμανάκι Γρα-Λυγιάς θα γεμίσει ζωή.

Βουτιές, παιχνίδια στην άμμο, μουσική, γέλια, δημιουργικές δραστηριότητες και μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

DJ & μουσική δίπλα στο κύμα

SUP για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα

Χρωματισμός σε μπλουζάκια με στένσιλ

Παιχνίδια στην άμμο για ατελείωτη διασκέδαση

Όποιος διαθέτει SUP, μπορεί να το φέρει μαζί του και να συμμετέχει στις δράσεις της ημέρας!



