Συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεων και επαφών του σε όλες τις τουριστικές περιοχές της Κρήτης, ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας πραγματοποίησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στην Ιεράπετρα.

Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στο Ξενοδοχείο OSTRIA RESORT & SPA, σε ένα ιδιαίτερα φιλόξενο περιβάλλον, και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τον τουρισμό της περιοχής.

Στη συνάντηση είχαν κληθεί και συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης κ. Κυριάκος Κώτσογλου, η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ιεράπετρας κ. Γιώργος Χατζάκης, καθώς και σημαντικός αριθμός Ξενοδόχων και επαγγελματιών του τουρισμού της περιοχής.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στην Ιεράπετρα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η αναζήτηση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών λύσεων. Η Ιεράπετρα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορεί να διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στον τουριστικό χάρτη της Κρήτης.

Οι εκπρόσωποι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν στους αρμόδιους φορείς την πραγματική εικόνα που επικρατεί στην περιοχή, καταθέτοντας προβληματισμούς, προτάσεις και συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης της Ιεράπετρας, η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, καθώς και η ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας και επαγγελματιών του τουρισμού.

Ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας υπογραμμίζει ότι η παρουσία του σε κάθε τουριστική περιοχή του νησιού έχει ως στόχο να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους του τουρισμού, να ακούει τα προβλήματα από την ίδια την πηγή και να συμβάλλει στη διαμόρφωση προτάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις.

Η Ιεράπετρα, όπως και κάθε τουριστικός προορισμός της Κρήτης, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, δυνατότητες αλλά και ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας του Κρητικού τουρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, αλλά απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και κοινό όραμα.

Ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας θα συνεχίσει τις επαφές του σε ολόκληρη την Κρήτη, με στόχο να συμβάλει ενεργά στον διάλογο για έναν τουρισμό ποιοτικό, ανταγωνιστικό, βιώσιμο και με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία του νησιού.

Η συνάντηση της Ιεράπετρας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι, όταν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και του τουρισμού κάθονται στο ίδιο τραπέζι, μπορούν να εντοπιστούν προβλήματα, να κατατεθούν προτάσεις και να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές λύσεις, καταλήγει το δελτίο τύπου του Συνδέσμου Κρητικής Φιλοξενίας.