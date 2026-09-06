Συνέχεια στα φιλικά παιχνίδια το σαββατοκύριακο για τις ομάδες της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς 1-3
ΑΣΙ-Νίκη Σητείας 1-5
Κόρφος Ελούντας-Μόχος 1-4
ΟΦΙ-ΟΦ Αρκαλοχωρίου 3-3
Συνέχεια στα φιλικά παιχνίδια το σαββατοκύριακο για τις ομάδες της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς 1-3
ΑΣΙ-Νίκη Σητείας 1-5
Κόρφος Ελούντας-Μόχος 1-4
ΟΦΙ-ΟΦ Αρκαλοχωρίου 3-3
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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