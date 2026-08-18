Στους ρυθμούς της νέας αγωνιστικής περιόδου μπήκε και επίσημα η Αναγέννηση, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση ενόψει της νέας σεζόν, συγκεντρώνοντας στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης» όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Άνδρες, Γυναίκες, Β’ ομάδα και Ακαδημία έδωσαν το «παρών» στον καθιερωμένο αγιασμό, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας προσπάθειας για την Αναγέννηση, με τη νέα διοίκηση να θέτει από την πρώτη κιόλας ημέρα τις βάσεις για τη συνέχεια.



Η πρώτη αυτή συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πέρα από τον αγιασμό αποτέλεσε και μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί οι άνθρωποι που απαρτίζουν την οικογένεια της Αναγέννησης. Ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, προπονητές, μέλη της διοίκησης και τα παιδιά της Ακαδημίας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία του συλλόγου για μια κοινή και οργανωμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα.

Οι άνθρωποι της νέας διοίκησης, μαζί με το τεχνικό επιτελείο, μετέφεραν το στίγμα της νέας σεζόν, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία και τους στόχους που έχουν τεθεί.