Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, το αργότερο αρχές Ιανουαρίου αναμένεται η προκήρυξη δημοπράτησης του μεγάλου -σε κλίμακα, χρηματοδότηση και σημασία για την υδροδότηση του Δήμου Αγίου Νικολάου- έργου.

Πρόκειται για τον αγωγό και τα συνοδά έργα, που θα μεταφέρουν νερό από το διυλιστήριο του φράγματος Αποσελέμη προς τις περιοχές Νεάπολης, Σισίου, Μιλάτου, Νικηθιανού, Λιμνών, Καστελίου Φουρνής, Φουρνής, Χουμεριάκου, Λακωνίων, Κριτσάς, Ελούντας και του οικισμού της Πλάκας. Αυτό δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Θοδωρής Νίνος, αναφερόμενος στα πρόσθετα έργα που είναι σε εξέλιξη στην περιφέρεια Ηρακλείου και σε εκείνο που αφορά την υποδομή του διυλιστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Νίνος μας είπε ότι την περασμένη Κυριακή σταμάτησε η λειτουργία του διυλιστηρίου (άρα και η ροή νερού από το φράγμα προς Άγιο Νικόλαο), γιατί είχε προγραμματιστεί να γίνει συνδυασμός έργων στις εγκαταστάσεις του. Στη φάση αυτή θα εγκατασταθεί ο υδροστρόβιλος για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο φράγμα Αποσελέμη.

– Το πρώτο έργο είναι η κατασκευή αγωγού «by pass» που θα επιτρέπει τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) σε περίπτωση βλάβης. Με την εγκατάσταση του υδροστροβίλου το ρεύμα αυτοπαραγωγής του φράγματος θα καλύπτει το 50%-60% των αναγκών της ΕΕΝ του Αποσελέμη σε δαπανόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι μειώνεται σημαντικά το λειτουργικό κόστος και κατά συνέπεια και το κόστος του νερού που παραχωρείται στους Δήμους, προς κατανάλωση. Η εγκατάσταση υδροστροβίλου είναι το ένα υποέργο από τη φάση των συμπληρωματικών, ένα εκ των οποίων είναι και ο αγωγός προς την περιοχή μας.

Όπως είπε ο κ. Νίνος, το κτίριο για την τοποθέτηση του υδροστρόβιλου είναι έτοιμο, η προμήθειά του έχει γίνει και εκτιμάται ότι θα είναι λειτουργικός σε ένα μήνα περίπου, αμέσως μετά τις εορτές. Προβλέπεται ένας μήνας δοκιμαστικής λειτουργίας, άρα από τον Φεβρουάριο και μετά θα λειτουργεί κανονικά, είπε ο πρόεδρος του ΟΑΚ.

– Το δεύτερο έργο είναι ο αγωγός προς τις δεξαμενές Δ1-Δ3 του Ηρακλείου.

– Το τρίτο έργο, ο αγωγός προς το Δήμο Αγίου Νικολάου έχει προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια περίπου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ