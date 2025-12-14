Διαβάζουμε ότι η TUI και η JET-2 συζητούν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου του 2026 και ζητούν να τους γνωστοποιηθεί το πλάνο των δράσεων, εκδηλώσεων και επισκέψιμων χώρων που θα παραμείνουν ανοιχτοί το δίμηνο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2026, ώστε να εξετάσουν από δικής τους πλευράς αν μπορούν να επεκτείνουν για το δίμηνο αυτό τις κρατήσεις.

Θα σας πω, με λίγα λόγια, «τι θεωρώ ότι πρέπει να πούμε στην TUI και στη JET-2 για να πεισθούν ότι θα είναι επικερδής η επιμήκυνση της σεζόν στην Κρήτη»!

α) το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο δεν βρέχει και αν βρέξει, η βροχή θα σταματήσει γρήγορα. Άρα έχουμε πολύ ήλιο. Ακόμα και με μία σημαντική επιδείνωση του καιρού, –που το ευχόμαστε!-, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, με σίγουρα επίσης τα μεγάλα διαστήματα ήλιου.

β) η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή, πιο ζεστή απ’ ό,τι είναι το Μάιο, που οι πτήσεις στην Κρήτη έρχονται η μια μετά την άλλη. Χθες η θερμοκρασία του νερού της θάλασσας στην Κρήτη ήταν 21/22C, όταν στις θάλασσες της Αιγύπτου είναι 25/26 C. Όμως, στην Κρήτη, τον Απρίλιο και το Μάιο, που οι πτήσεις έρχονται η μια μετά την άλλη, η θερμοκρασία του νερού είναι 17/18 C και 20/21 C αντίστοιχα. Με απλά λόγια, οι τουρίστες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου θα κολυμπούν με θερμοκρασίες Ιουνίου (22/23C).

γ) Το Νοέμβριο η Κρήτη έχει σχετικά ήπιο φθινοπωρινό καιρό, με αρκετές «καλοκαιρινές» ημέρες που το θερμόμετρο μπορεί να φτάσει στους 22/24C (25.1 C στις 22 Νοεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο). Τον Δεκέμβριο η αίσθηση είναι πιο φθινοπωρινή, αλλά καλή για περπάτημα, εκδρομές και μπάνια για τους πιο τολμηρούς. Γενικά, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, δεν έχουμε τις ακραίες ζέστες του καλοκαιριού, αλλά ούτε τα κρύα του χειμώνα!

δ) Διαφημίζουμε εκδρομές στα χωριά, περιπάτους σε σημεία φυσικού κάλλους, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, οργανώνουμε χοροεσπερίδες σε δημόσιους χώρους.

ε) Επενδύουμε, οργανωμένα στα ρακοκάζανα, με εκδηλώσεις παραδοσιακού φαγητού και κρητικών χορών.

στ) Σιγουρεύουμε ότι εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης θα είναι ανοιχτά και θα δώσουμε και κίνητρα για να παραμείνουν ανοιχτά, έστω περιστασιακά.

ΛΕΩΝ.Κ.