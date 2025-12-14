Με έντονο συμβολισμό, βαθύ ανθρωπιστικό περιεχόμενο και διεθνή αναφορά στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας, ολοκληρώθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο, η 3η ημέρα του «Τετραημέρου Λόγου και Τέχνης» που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τιμητική απονομή πλακέτας από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη προς την Πρώτη Γραμματέα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ. Sachiko Kitahara, απεσταλμένη του Εξοχότατου Πρέσβη της Ιαπωνίας κ. Koichi Ito, ως πράξη συμβολικής τιμής και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων από τη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι στις 6 και στις 9 Αυγούστου του 1945, αλλά και ως διαχρονικό μήνυμα κατά του πυρηνικού ολέθρου και κάθε μορφής απανθρωπιάς.

Η παρουσία και ο χαιρετισμός της εκπροσώπου της Ιαπωνικής Πρεσβείας προσέδωσαν στη διοργάνωση έναν ιδιαίτερο διεθνή χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των τραυματικών εμπειριών των λαών και την κοινή ευθύνη για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και της ειρήνης.

Όπως σημείωσε κατά τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο της Ιαπωνικής Πρεσβείας:

«Στο πρόσωπό σας τιμούμε τον ιαπωνικό λαό, που έχει μια πνευματική συγγένεια με τον ελληνικό λαό και την ελληνική παράδοση, καθώς η φιλοσοφική σκέψη η ελληνική και η ιαπωνική, έχουν κοινό σημείο ότι επικεντρώνουν στην ηθική πράξη του ανθρώπου, στην αρετή, την παιδεία και τη γνώση, ως στοιχεία που ενώνουν όλη την κοινωνία, και αυτό διαχρονικά από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Αν και είμαστε πολύ μακριά γεωγραφικά, νιώθουμε να μας αγγίζει ανθρώπινα αυτή η τραγική στιγμή της αγριότητας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τη ρίψη των ατομικών βομβών, ασχέτως των πολιτικών αιτιών και συσχετισμών που έφεραν τα πράγματα σε εκείνο το σημείο».

Ο κ. Μενεγάκης ζήτησε να μεταφερθούν οι χαιρετισμοί του Δήμου Αγίου Νικολάου στους Δημάρχους των δύο πόλεων, υπογραμμίζοντας ότι η πλακέτα, με το κυκλάμινο της Κρητικής γης σε λευκό χρώμα – σύμβολο πένθους κατά την αρχαία Ελληνική παράδοση στην Άπω Ανατολή αλλά και άνοιξης, ελπίδας και πίστης – αποτυπώνει συμβολικά τον κοινό αυτό φόρο μνήμης και ανθρωπιάς.

«Η συγκεκριμένη τιμητική πράξη του Δήμου Αγίου Νικολάου δεν αποτελεί απλώς μια εθιμοτυπική χειρονομία, αλλά μια ηθική και πολιτισμική “δήλωση”: ότι η μνήμη των θυμάτων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, όπως και όλων των θυμάτων του πολέμου, παραμένει ζωντανή και λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση της ανάγκης για ειρήνη, αλληλεγγύη και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή» σημείωσε σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.

Κατά την 3η ημέρα του «Τετραημέρου Λόγου και Τέχνης», η θεματική «Λογοτεχνία, Κείμενα, Μαρτυρίες» ανέδειξε μέσα από εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τον ρόλο του γραπτού λόγου και της αφήγησης στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην απόδοση των τραυματικών εμπειριών του 20ού αιώνα.

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος κ. Παντελής Μπουκάλας αναφέρθηκε στη δυνατότητα της ποίησης να υπάρξει ακόμη και μετά το Άουσβιτς, ενώ η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Βασιλική Κράββα ανέδειξε τις «δύσκολες μνήμες» και τις αφανείς ιστορίες των στρατοπέδων. Η συγγραφέας κ. Έλενα Χουζούρη εστίασε στο Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης, φωτίζοντας τη διαδρομή από την Ιστορία στη Μνήμη και τη Λογοτεχνία.

Οι λογοτεχνικές αναφορές της φιλολόγου κ. Μαρίας Κωστάκη στο ιαπωνικό τραύμα του πυρηνικού ολέθρου, προετοίμασαν το έδαφος για το συμβολικό κλείσιμο της εκδήλωσης από Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου (ΕΘΟΑΝ), που παρουσίασε σε θεατρικό αναλόγιο το λογοτεχνικό έργο της Εντίτα Μόρρις «Τα Λουλούδια της Χιροσίμα», μια βαθιά συγκινητική καλλιτεχνική κατάθεση μνήμης και ανθρωπιάς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ευχαρίστησε την ΕΘΟΑΝ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτιστικής δημιουργίας για τον τόπο, τονίζοντας παράλληλα τη διαρκή στήριξη του Δήμου στο έργο της.

Επιλογή κειμένου-αποσπασμάτων: Κωστάκη Μαρία

Διάβασαν τα μέλη της ΕΘΟΑΝ: Μάντζου Αντιγόνη, Μασσάρου Ελίνα, Μαυροειδή Βίκυ, Παπαδάκης Κωστής, Παπαδόπουλος Παύλος.

Θεατρική επιμέλεια: Γωνιωτάκη Φωτεινή, Επιμέλεια Βίντεο: Παπαδάκης Κωστής, Μουσική επιμέλεια: Ευαγγελινάκης Χρήστος, Κατασκευές αντικειμένων σκηνικού: Καροφυλλάκη Αντιγόνη.