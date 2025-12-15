Η Bluegr Hotels & Resorts τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση EFQM Global Award για το 2025 με Βραβείο 6 Διαμαντιών (6 Diamonds), αποτελώντας τον μοναδικό ελληνικό όμιλο που λαμβάνει αυτή την ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση επιχειρηματικής αριστείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Σε μια εποχή όπου η επιτυχία δεν αποτιμάται μόνο σε οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και σε κοινωνικό αντίκτυπο, βιωσιμότητα και πολιτιστικό αποτύπωμα, η Bluegr Hotels & Resorts ξεχωρίζει ως υπόδειγμα σύγχρονης, υπεύθυνης και ανθρωποκεντρικής φιλοξενίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια, ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό όπου η αριστεία, η φροντίδα και η υπευθυνότητα αποτελούν ουσιαστικό μέρος της καθημερινής λειτουργίας» επισημαίνεται.

Η Bluegr Hotels & Resorts έχει ενσωματώσει το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM ήδη από το 2016, όχι απλώς ως εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης, αλλά ως φιλοσοφία διοίκησης. Το μοντέλο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, διαφάνειας και συνεχούς μάθησης, ενισχύοντας τη συνοχή και την υπευθυνότητα σε κάθε επίπεδο του οργανισμού.

Η εφαρμογή του μοντέλου έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα: το 91% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία του έχει ουσιαστικό νόημα, η ικανοποίηση επισκεπτών έφτασε το 91,5%, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφουν σταθερή άνοδο, με αύξηση εσόδων κατά 17% το 2024 και 22% αύξηση στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης.

Η υιοθέτηση του μοντέλου έφερε μια κοινή μεθοδολογία μέτρησης, αυτοαξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης, ενοποιώντας και εξελίσσοντας δράσεις βιωσιμότητας, καινοτομίας και εκπαίδευσης με γνώμονα τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, ο όμιλος έχει αναπτύξει συστηματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης της ικανοποίησης φιλοξενούμενων και εργαζομένων, προμηθευτών, κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διαδικασίες που συνδέουν την καθημερινή λειτουργία με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.

Σήμερα, το μοντέλο του EFQM αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού DNA Διακυβέρνησης της Bluegr Hotels & Resorts και πυξίδα για την επόμενη φάση ανάπτυξης: την ενίσχυση της καινοτομίας, της βιώσιμης αξίας και της ανθεκτικότητας, με σταθερό γνώμονα την υπεύθυνη ηγεσία και τη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων της.

Η Bluegr Hotels & Resorts με πολυτελή ξενοδοχεία σε Κρήτη – το Minos BeachArt Hotel, μέλος των Design Hotels και Marriott Bonvoy, τον προορισμό ολιστικής ευεξίας Minos Palace Resort και το οικογενειακό Candia Park Village, και Αθήνα – το boutique Life Gallery Athens Hotel, έχει κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων πιστοποίηση Great Place to Work για την υψηλή εργασιακή κουλτούρα της, και 5άστερη πιστοποίηση από το φορέα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. Με την πεποίθηση πως φιλοξενία και πολιτισμός οφείλουν να είναι έννοιες αλληλένδετες, στηρίζει έμπρακτα και ενεργοποιεί μέσω του Ιδρύματος Γ & Α Μαμιδάκη πρωτοβουλίες για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και έρευνα.