Σε ισχύ έχει τεθεί από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων της Σητείας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Όπως ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Σητείας: Μέχρι και το Σάββατο 20 του μήνα τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με συνεχόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και πάλι θα είναι ανοικτά πρωί κι απόγευμα (8.30 -14.00 και 17.00 -20.30), ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων από τις 9 το πρωί συνεχές έως τις 8 το βράδυ. Τόσο την ημέρα των Χριστουγέννων, όσο και την επόμενη θα είναι κλειστά. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου από τις 8.30 έως 14.00 και 17.00 έως 20.30. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και πάλι ανοικτά 11 με 18.00 ενώ την Δευτέρα και την Τρίτη 8.30 -14.00 και 17.00 -20.30. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ανήμερα και την επόμενη της Πρωτοχρονιάς θα παραμείνουν κλειστά. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου επανέρχεται το χειμερινό ωράριο με τα καταστήματα να λειτουργούν από τις 8.30 έως τις 2 το μεσημέρι.

Να αλληλοβοηθηθούν

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης ευχήθηκε σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά με υγεία και ευημερία. Τόνισε ότι η αγορά της Σητείας διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ώστε να καλύψει κάθε ανάγκη του καταναλωτικού κοινού. Τα καταστήματα είναι πλήρως εφοδιασμένα για την εξυπηρέτηση του κόσμου. «Ζητάμε την στήριξη του κόσμου προς τις τοπικές επιχειρήσεις γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, ώστε όλη η κοινωνία κι εν τέλει η τοπική οικονομία να στηριχθεί. Τα εμπορικά καταστήματα, οι καταναλωτές, τα καταστήματα της εστίασης, όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας να αλληλοβοηθηθούν», επεσήμανε.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαδάκης η Σητεία αποτελεί μία μικρή τοπική κοινωνία όπου λίγο- πολύ όλοι είναι γνωστοί. Οι έμποροι πέραν της φιλικής εξυπηρέτησης προς το καταναλωτικό κοινό, προβαίνουν συνήθως και σε καλές τιμές από μόνοι τους, άσχετα αν υπάρχει ή όχι εκπτωτική περίοδος.

Στολισμός βιτρίνων

Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ήδη φορέσει τα γιορτινά τους, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διαγωνισμός καλύτερου παραμυθοστολισμού βιτρίνας με θέματα από παραμύθια που επιλέγουν όποιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό. «Καλούμε τον κόσμο να επισκεφθεί τα τοπικά καταστήματα, τα οποία έχουν δημιουργήσει πραγματικά πολύ όμορφες εικόνες και βέβαια να τα στηρίξει όσο μπορεί, στηρίζοντας την τοπική οικονομία», πρόσθεσε.

Από την Δευτέρα ξεκίνησε να ακούγεται και μουσική από τα μεγάφωνα που έχει τοποθετήσει ο Εμπορικός Σύλλογος στην πόλη, σε συνεργασία και με το Δήμο από τον οποίο προγραμματίζονται και διάφορες εκδηλώσεις.

«Ευελπιστούμε ότι θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες η αγορά και τουλάχιστον δεν θα είναι κάτω από την περυσινή η κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι φέτος βιώνουμε ιδιαίτερες συνθήκες, γενικότερα και πόσο δε στην Σητεία, όπου δεν έχουμε παραγωγή ελαιολάδου στο οποίο στηρίζεται η περιοχή, όπου οι επιδοτήσεις στην ουσία δεν έχουν δοθεί. Είμαστε δίπλα στους αγρότες διότι δεν γίνεται κάποιοι να έχουν φεράρι και κάποιοι άλλοι αγρότες να έχουν απλήρωτους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ κλπ, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να αντεπεξέλθουν. Τους έχουν αφήσει ξεκρέμαστους γιορτινές μέρες! Είμαστε λοιπόν δίπλα στους αγρότες, δεν μας ενδιαφέρει αν κλείνουν, αν ταλαιπωριόμαστε και θα πρέπει όλοι οι κλάδοι να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών, συμμετέχουμε όπου μπορούμε. Ο πρωτογενής τομέας αφορά όλο τον κόσμο, όλα τα καταστήματα και τα εμπορικά.

Η Σητεία είναι μία πόλη χωρίς ή με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, χωρίς μεγάλες μονάδες, χωρίς, χωρίς… Αυτό που μας μένει είναι ο αγροτικός τομέας και πρέπει να τον στηρίξουμε, να τον βελτιώσουμε. Σε πρόσφατη συζήτηση ειπώθηκε ότι πρέπει να γίνει μια ανάλυση λαδιού και πρέπει το δείγμα να πάει Λάρισα για να γίνει ανάλυση! Είναι απαράδεκτο. Είμαστε ελαιοκομική περιοχή και έπρεπε να υπάρχουν υπηρεσίες που να στηρίζουν όλη τη διαδικασία του ελαιολάδου. Έπρεπε να υπάρχουν έργα εγγειοβελτιωτικά σε αυτήν την ξηροθερμική περιοχή που ζούμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», κατέληξε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ