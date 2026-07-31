Ο προϊστάμενος της Επιθεώρησης Εργασίας νομού Λασιθίου Γιάννης Λασιθιωτάκης απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ αν έχει λάβει καταγγελίες εργαζομένων για σκληρή μεταχείριση από προϊσταμένους ή συναδέλφους τους μέσα στην επιχείρηση που εργάζονται, επιβεβαίωσε ότι δυστυχώς παρατηρείται έξαρση τέτοιων κρουσμάτων σε ολόκληρη την Κρήτη!

Καταγγελίες που αφορούν άσκηση βίας και παρενόχληση! Στο Λασίθι τα περιστατικά δεν είναι πάρα πολλά, αλλά ίσως να μη φτάνουν όλα ως καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, εξήγησε ο κ. Λασιθιωτάκης, σημειώνοντας ότι από την αρχή του 2026 η Επιθεώρηση έχει εξετάσει 7-8 περιπτώσεις βίας στην εργασία… Κυρίως λεκτική και άσκηση ψυχολογικής βίας. Το 80% αφορά περιπτώσεις γυναικών και 20% ανδρών εργαζομένων.

Στην ερώτηση πώς διαχειρίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας τέτοιες περιπτώσεις, ο κ. Λασιθιωτάκης είπε ότι σε τέτοια περίπτωση δημιουργείται «εργασιακή διαφορά». Οπότε οι εμπλεκόμενοι (εκπρόσωποι της επιχείρησης, το εμπλεκόμενο πρόσωπο που καταγγέλλεται και ο καταγγέλλων) προσκαλούνται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Γίνεται συζήτηση και σε ένα ποσοστό περίπου 50% επιλύεται η διαφορά με αλλαγή πόστου κλπ. Σε διαφορετική περίπτωση οδηγούνται στα δικαστήρια.

Τις 8 περιπτώσεις που έφτασαν από την αρχή του έτους στην Επιθεώρηση Εργασίας, η Υπηρεσία τις παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη, αλλά είναι άγνωστο αν οι εμπλεκόμενοι πήγαν τελικά στο δικαστήριο. Το δύσκολο στις περιπτώσεις αυτές είναι η απόδειξη, γιατί τέτοια περιστατικά γίνονται με κλειστές τις πόρτες και είναι ο λόγος του ενός εναντίον του λόγου του άλλου. Αν υπάρχει μάρτυρας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αλλά αν όχι, η Υπηρεσία δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, γι’ αυτό τις παραπέμπει στα δικαστήρια. Σε όλες αυτές οι περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι ήταν Ελληνες, κατέληξε ο κ. Λασιθιωτάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ