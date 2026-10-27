Στο λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» το οποίο θα πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος,στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Το πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο προερχόμενο από την Ιταλία και παραμένει σε αναμονή, καθώς εκκρεμεί η επίσημη έκδοση της απαιτούμενης ναυτικής οδηγίας (NAVTEX), που θα προσδιορίζει τη θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

Ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού 72 ώρες πριν από τις έρευνες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων στρατιωτικών και ναυτικών αρχών πριν από την έναρξη των ερευνητικών εργασιών.

Όπως προβλέπεται ρητά στο σχετικό αίτημα, το «Abeille Marengo» θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών του, καθώς και σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες, την περιγραφή των εργασιών, τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Παράλληλα, στο έγγραφο ζητείται η ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, που θα πρέπει να τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο αναμένεται να επιχειρεί υπό τη διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος, αλλά και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης και της ασφάλειας των δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες

Τις υποθαλάσσιες έρευνες έχει αναλάβει η ιταλική εταιρεία Next Geosolutions Europe SpA, μέλος του ναυτιλιακού ομίλου Marnavi και εξειδικευμένη στις γεωφυσικές και γεωτεχνικές έρευνες για υπεράκτιες ενεργειακές υποδομές, έπειτα από ανάθεση της γαλλικής Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του καλωδίου, μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Κορακιάς, στον νομό Ηρακλείου, και της Κύπρου.

Βασικός στόχος είναι η λεπτομερής χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα και η καταγραφή των γεωλογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη διαδρομή για την ασφαλή πόντιση και προστασία των ηλεκτρικών καλωδίων.

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα συστήματα, όπως πολυδεσμικός ηχοβολιστής, ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρο και υποβρύχια συστήματα βιντεοσκόπησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων σε βάθη που φθάνουν έως και τα 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, καθώς και η εκτέλεση δοκιμών διείσδυσης και γεωτρήσεων στον πυθμένα.

Η δυσκολία των εργασιών συνδέεται κυρίως με τα μεγάλα βάθη της Ανατολικής Μεσογείου και την παρουσία απότομων υποθαλάσσιων κλίσεων και γεωμορφολογικών σχηματισμών.

Η διαδικασία αδειοδότησης

Σημειώνεται ότι για τη χρησιμοποίηση του «Abeille Marengo»,που φέρει γαλλική σημαία, ζητήθηκε πρόσθετη κατ’ εξαίρεση έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, η χρήση του συγκεκριμένου πλοίου κρίθηκε αναγκαία λόγω των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων των ερευνών και της μη διαθεσιμότητας ανάλογων πλοίων ελληνικής σημαίας για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων, ναυπηγήθηκε το 2009 στη Νορβηγία και διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για υπεράκτιες επιχειρήσεις.