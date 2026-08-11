Η πρόσφατη κινητοποίηση πολιτών έξω από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επανέφερε στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ζήτημα που απασχολεί την ευρύτερη περιοχή. Οι αντιδράσεις που προκάλεσαν τροχονομικοί έλεγχοι και πρόστιμα σε σημεία όπου οι οδηγοί αναγκάζονται να πραγματοποιούν μεγάλες παρακάμψεις ανέδειξαν εκ νέου την ανάγκη επανεξέτασης των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατά τη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών με τον διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρο Ζερβάκη διευκρινίστηκε ότι η αρμοδιότητα για τις κυκλοφοριακές μελέτες, τις διαγραμμίσεις και τα σχετικά τεχνικά έργα ανήκει στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και, για παρεμβάσεις εντός οικισμών, στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Ο ίδιος χαρακτήρισε δίκαιο το αίτημα των πολιτών για βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης έγινε γνωστό ότι η Περιφέρεια Κρήτης επεξεργάζεται μελέτες για δύο νέους κυκλικούς κόμβους στην περιοχή της Ελούντας, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Με αφορμή τη δημόσια αυτή συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες, η ΑΝΑΤΟΛΗ συνομίλησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος παρουσιάζει τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τον οδικό άξονα Αγίου Νικολάου – Ελούντας – Πλάκας.

Το επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει την πρωτεύουσα του νομού με ένα από τα πιο πολυσύχναστα και πολυτελή τουριστικά θέρετρα της Ανατολικής Μεσογείου και το οποίο, επί δεκαετίες, υστερούσε σε επίπεδο υποδομών και οδικής ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι καλύπτει τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και εξυπηρετεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης μιλά για τις παρεμβάσεις που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται στο εν λόγω επαρχιακό οδικό δίκτυο τα τελευταία 2-3 χρόνια, αναφέρεται στο στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι μελέτες για τους δύο νέους κυκλικούς κόμβους, τα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ποιες πρόσθετες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου προωθούνται και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των έργων. Αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένες παρεμβάσεις λόγω των τεχνικών και χωροταξικών περιορισμών ή των γραφειοκρατικών διαδικασιών για εγκρίσεις, κλπ.

Οι κυκλικοί κόμβοι

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρώτος κυκλικός κόμβος αποτελεί συνοδό έργο της υπό υλοποίηση παράκαμψης της Ελούντας και θα κατασκευαστεί στο σημείο όπου ξεκινά ο νέος οδικός άξονας, περίπου στο ύψος του γηπέδου της Ελούντας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κόμβος έχει σχεδιαστεί με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με εξωτερική διάμετρο περίπου 35 έως 40 μέτρων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κυκλοφορίας της περιοχής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη και ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, θα ακολουθήσει η δημοπράτησή του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος κόμβος δεν απαιτεί νέες απαλλοτριώσεις, καθώς εντάσσεται στον ήδη αδειοδοτημένο σχεδιασμό της παράκαμψης και θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται μόλις εκκινήσει η υλοποίηση του συνολικού έργου της παράκαμψης.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει ότι προχωρεί και ο σχεδιασμός δεύτερου κυκλικού κόμβου, ο οποίος θα κατασκευαστεί κατά μήκος του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από τον πρώτο κόμβο.

Όπως εξηγεί, η σχετική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιαστεί το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο της διάταξης του έργου. «Θα έχουμε τις πρώτες απόψεις των τεχνικών υπηρεσιών για τον προτεινόμενο σχεδιασμό, ώστε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο κόμβος και πώς θα εξυπηρετούνται όλες οι κινήσεις», ανέφερε.

Άλλες λύσεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρει, μάλιστα, ότι πριν οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός εξετάστηκαν από το προηγούμενο διάστημα όλα τα κρίσιμα σημεία του οδικού άξονα, προκειμένου να διερευνηθεί αν μπορούσαν να κατασκευαστούν και άλλοι κυκλικοί κόμβοι ή διαφορετικές κυκλοφοριακές συνδέσεις.

Όπως εξηγεί, οι τεχνικές υπηρεσίες εξέτασαν ακόμη και ειδικές συνδέσεις σε συγκεκριμένα σημεία του δρόμου, καθώς και εναλλακτικές λύσεις για την ασφαλέστερη πραγματοποίηση ορισμένων κινήσεων των οχημάτων. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η έλλειψη επαρκούς απαλλοτριωμένου χώρου και οι γεωμετρικοί περιορισμοί της κείμενης Νομοθεσίας για τον υφιστάμενο δρόμο δεν επέτρεψαν την κατασκευή πρόσθετων κυκλικών κόμβων.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, επιλέχθηκαν λύσεις που αξιοποιούν κατά το δυνατόν την υφιστάμενη κατάσταση του οδικού δικτύου, περιορίζοντας τις παρεμβάσεις μόνο στα σημεία όπου αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες.

Δημοπράτηση

έργου συντήρησης

Πέραν από τις δύο σημαντικές παρεμβάσεις με τους κυκλικούς κόμβους, η Π.Ε. Λασιθίου προχωρεί παράλληλα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, στην υλοποίηση ενός εκτεταμένου έργου συντήρησης και αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με την Ελούντα και την Πλάκα.

Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Ανδρουλάκης, το έργο βρίσκεται υπό τη διαδικασία της δημοπράτησης και περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της διαδρομής. «Είμαστε ήδη στη φάση της δημοπράτησης», σημείωσε, εξηγώντας ότι προβλέπονται εργασίες συντήρησης της οδοποιίας στα τμήματα όπου απαιτούνται επεμβάσεις, νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, καθώς και παρεμβάσεις φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία του δρόμου.

Όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο έργο λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παράκαμψη της Ελούντας και τους δύο νέους κυκλικούς κόμβους και ως προς τις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, καθώς στόχος είναι να αναβαθμιστεί συνολικά ο συγκεκριμένος επαρχιακός άξονας και να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.

Νέα συνολική μελέτη

για τον δρόμο

Ελούντας – Πλάκας

Παράλληλα, η Περιφέρεια προχωρεί, όπως τονίζει, στον σχεδιασμό μιας νέας ολοκληρωμένης μελέτης για το τμήμα του δρόμου από την Ελούντα έως την Πλάκα, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει ζητήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, η μελέτη δεν θα περιοριστεί σε επιμέρους τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά θα εξετάσει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του δρόμου και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από τη σημαντική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μελέτη θα εξετάσει την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς όπου υπάρχουν παλαιές τεχνικές εκκρεμότητες, με αναβάθμιση του φωτισμού, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και δημιουργία θέσεων στάθμευσης όπου αυτό είναι εφικτό. «Θέλουμε να δούμε συνολικά τι χρειάζεται σε όλο τον δρόμο μέχρι την Πλάκα. Να αποκτήσει ο δρόμος τις υποδομές που αρμόζουν σε μια περιοχή με τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης έχουν ήδη προετοιμαστεί, ενώ η Περιφέρεια θα επιδιώξει την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η εκπόνησή της.

Αναβάθμιση

του τουριστικού άξονα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου επισημαίνει ότι όλες οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου σχεδιασμού και δεν αντιμετωπίζονται ως αποσπασματικά έργα.

Όπως λέει, η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας προς την Ελούντα και την Πλάκα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, επιβάλλουν την αναβάθμιση των υποδομών και την προσαρμογή του δρόμου στις σημερινές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο κυκλικοί κόμβοι, οι εργασίες συντήρησης, αλλά και η νέα συνολική μελέτη για την Ελούντα και την Πλάκα αποτελούν αλληλένδετες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο σύγχρονου οδικού δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων, εργαζομένων και των πολλών χιλιάδων επισκεπτών που χρησιμοποιούν κάθε χρόνο το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τονίζοντας ότι «ήταν αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, τόσο με την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων όσο και με το αμείωτο ενδιαφέρον που επέδειξε για την πορεία των έργων και των μελετών».

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ