Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας «Γεώργιος Σουργιαδάκης», με τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή συναυλία ευαισθητοποίησης με τίτλο «Το Φάσμα της αγάπης», την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 20:00 στο πάρκο Μίνως.

Η μουσική βραδιά θα αποτελεί συναυλία συμπερίληψης με έντεχνη και παραδοσιακή μουσική, ενώ το συγκρότημα του Ιωάννη Τσιλογιάννη, μουσικοθεραπευτή, θα εντάξει στη συναυλία άτομα στο φάσμα του αυτισμού».

Είσοδος: Ελεύθερη —Στον χώρο θα υπάρχει κουμπαράς ελεύθερης συνεισφοράς.

Οργάνωση:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ« ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ»