Ένα υπέροχο σκίτσο, με δυο όμορφα πουλιά της Κρήτης, δημιούργησε ο μοναδικός γλύπτης της Κριτσάς, ο Nigel Ratcliffe. Πολύ επίκαιρο μάλιστα, καθώς το ένα πουλί δείχνει έναν γύπα.

Στο επάνω σκίτσο απεικονίζεται ένας γύπας (όρνιο), με το χαρακτηριστικό δυνατό και γαμψό ράμφος του και τον ελαφρώς χνουδωτό λαιμό του. Στο κάτω σκίτσο φαίνεται ένας ερωδιός την ώρα που αρπάζει το θήραμά του από το νερό. Χαρακτηριστική εικόνα που συχνά βλέπουμε, στη διάρκεια του χειμώνα, στις αλυκές της Ελούντας.

Στα πλάγια ο Nigel σημείωσε την ημερομηνία δημιουργίας του έργου, «17 Αυγούστου 2026», και τα ονόματα «Aegypius and Bulis», πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, όπως παρουσιάζονται στις «Μεταμορφώσεις» του Αντωνίνου Λιβεράλιδος.

Ο Αιγυπιός (Aegypius) είχε ερωτική σχέση με τη χήρα Τιμάνδρα. Ο γιος της, Νεόφρων, εξοργίστηκε με τη σχέση αυτή και θέλησε να εκδικηθεί. Αποπλάνησε λοιπόν τη Βουλίδα (Bulis), μητέρα του Αιγυπιού, και στη συνέχεια έστησε μια παγίδα: φρόντισε ώστε ο Αιγυπιός, μέσα στο σκοτάδι και χωρίς να γνωρίζει ποια ήταν η γυναίκα, να συνευρεθεί με την ίδια του τη μητέρα, νομίζοντας ότι ήταν η Τιμάνδρα. Όταν η Βουλίδα κατάλαβε τι είχε συμβεί, θέλησε να τυφλώσει τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Ο Αιγυπιός αντιλήφθηκε την παγίδα και προσευχήθηκε στους θεούς να εξαφανιστούν όλοι όσοι είχαν εμπλακεί σε αυτή την τραγωδία. Τότε ο Δίας μεταμόρφωσε και τους τέσσερις σε πουλιά, καταδικασμένα να μη συναντιούνται.

«Αποδείχθηκε ότι οι γύπες και οι ερωδιοί είναι αρκετά δύσκολο να ζωγραφιστούν! Με αυτήν τη σύνθεση προσπάθησα να υπονοήσω την μπερδεμένη αλληλεπίδραση της ανθρώπινης ιστορίας τους… την περίπλοκη ανθρώπινη ιστορία που τους συνέδεε», σχολίασε ο Nigel.

ΛΕΩΝ.Κ.