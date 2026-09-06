Ολοκληρώθηκε η τελευταία ανασκαφική περίοδος στο Σίσι κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο αρχαιολογικής έρευνας που ξεκίνησε το 2007. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15 ανασκαφικές αποστολές, διάρκειας έξι εβδομάδων η καθεμία, οι οποίες έφεραν στο φως σημαντικές ανακαλύψεις.

«Ήταν μια εκπληκτική περιπέτεια», αναφέρει η ανασκαφική ομάδα και ο επικεφαλής αρχαιολόγος Jan Driessen, θυμίζοντας τους πολυάριθμους ανθρώπους, ντόπιους και ξένους, που όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχαν στην αποκάλυψη του αρχαιολογικού χώρου: «Μέσα από τις ανασκαφές γεννήθηκαν φιλίες ζωής, αλλά ακόμη και έξι γάμοι! Το τέλος των ανασκαφικών περιόδων, ωστόσο, δεν σημαίνει και το τέλος της προσπάθειας.

Η ομάδα θα επιστρέψει στο Σίσι, συνεχίζοντας τις εργασίες στερέωσης και προστασίας των αρχαιολογικών καταλοίπων, με επόμενο μεγάλο στόχο την προετοιμασία του χώρου ώστε να ανοίξει στο ευρύ κοινό. Όλοι σας κάνατε αυτή την εμπειρία αξέχαστη», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει αυτό το σημαντικό κεφάλαιο των ανασκαφών.

ΛΕΩΝ.Κ.