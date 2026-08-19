Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα για το φοινικόδασος της Πρέβελης στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς μόλις 20 ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, τα πρώτα σημάδια φυσικής αναγέννησης είναι ήδη εμφανή.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν χθες στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι νέα, τρυφερή βλάστηση έχει αρχίσει να εμφανίζεται στις κορυφές των περισσότερων καμένων κορμών, δημιουργώντας αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα του μοναδικού φοινικόδασους.

«Η αναγέννηση ξεκίνησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ΠΕ Γεωτεχνικών – ΠΕ Δασολόγων και Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης.

Η εικόνα αυτή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά, αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό σημάδι για την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος της Πρέβελης και αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τη φυσική αποκατάσταση της περιοχής.