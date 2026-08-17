Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση και παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 16.08.2026 κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου ανήλικος κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθη 24χρονος ημεδαπός υπεύθυνος διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Επίσης βραδινές ώρες της 15.08.2026 σε οικία όπου φιλοξενούνταν σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου ανήλικος κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί για παροχή πρώτων βοηθειών στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ενώ από αστυνομικούς του αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου συνελήφθη ημεδαπή κηδεμόνας του.

Η προανάκριση ενεργείται κατά περίπτωση από τα Αστυνομικά Τμήματα Μυλοποτάμου και Αμαρίου.