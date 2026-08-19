Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου χθες το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανευρέθηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης όπου καλλιεργούνταν συνολικά δεκατρία (13) δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως -3- μέτρων και συνελήφθη 63χρονος ημεδαπός.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

συγκομισμένα στελέχη δενδρυλλίου κάνναβης, τοποθετημένα προς αποξήρανση βάρους (215) γραμμαρίων,

ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων (αποξηραμένων φύλλων) δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους (340) γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-2- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.