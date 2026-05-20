Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. θα θέλαμε να ενημερώσουμε το ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 κατά το διάστημα 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί μία ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου, 6 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 187+000 ~ 189+500 επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ) για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.