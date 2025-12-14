Καταψηφίζουμε στους δρόμους του ανυποχώρητου αγώνα τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό του πολέμου, της φτώχειας και των φόρων! 16 Δεκέμβρη, απεργούμε!

Λέμε ένα μαζικό ηχηρό όχι(!) στον προϋπολογισμό που προβλέπει τσεκούρι στις ανάγκες μας, για να ταΐζει με δισεκατομμύρια τις μηχανές του πολέμου και τις χρυσοφόρες επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων! 21 δις για την πολεμική οικονομία, 300 εκατομμύρια για την ανανέωση και το «πρασίνισμα» του στόλου των εφοπλιστών και για εμάς τους εργαζόμενους και τον λαό συνολικά, ψίχουλα!

Είναι ώρα απεργιακής μάχης! Μάχης για την επιβίωση! Ο αγώνας μας συναντά τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, που παλεύουν για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στην γη τους, για να μπορούν να παράγουν φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για τον λαό μας! Απέναντι σε αυτό που τους ξεκληρίζει, που είναι η ίδια η πολιτική της Ε.Ε., των μεγαλοεπιχειρήσεων και όλων των κυβερνήσεων.

Είναι η ίδια πολιτική που στερεί από τους μισθωτούς εργαζόμενους, από εμάς τους εκπαιδευτικούς τη ζωή και εργασία με αξιοπρέπεια, που στερεί τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας! Είναι η πολιτική που γεννά την ακρίβεια, την 13ωρη και εκ περιτροπής εργασία, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τους μισθούς και τα μεροκάματα πείνας!

Εκφράζουμε λοιπόν την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των αγροτών, σπάζοντας τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθούν να καλλιεργήσουν η κυβέρνηση και οι διάφορες ομάδες «ψεύδους» που επιστρατεύουν, παλεύοντας κι εμείς:

για μισθούς στο ύψος των σύγχρονων αναγκών μας

για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αφορολόγητο στα €12.000, απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων ‘16-17, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας που θα καλύπτει τις ανάγκες μας σε υπηρεσίες υγείας

για ένα σχολείο δημόσιο και δωρεάν που θα καλύπτει τα σύγχρονα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας

Γι’ αυτό, μαζί με τους μαθητές και τους γονείς, λέμε ένα μεγάλο ΦΤΑΝΕΙ, ΩΣ ΕΔΩ(!):

με τα χιλιάδες ακόμα κενά (στην μέση της χρονιάς και μετά από 3 φάσεις αναπληρωτών!), τις αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις και το κλείσιμο ολοήμερων τμημάτων, που συνεχίζουν και εντείνονται γιατί η χρηματοδότηση και τα κονδύλια αναπροσαρμόζονται και πηγαίνουν στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία!

με τα εκατομμύρια να πηγαίνουν και να έρχονται για προγράμματα ραπτικής, κηπουρικής και για lockers, όταν τα σχολεία ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα με τις πάγιες προκαταβολές, ενώ για αντισεισμική θωράκιση και πυροπροστασία τους, ούτε λόγος!

με την προσπάθεια μετατροπής του σχολείου σε Α.Ε. και του εκπαιδευτικού σε «ζητιάνο» χορηγών, με την κρατική χρηματοδότηση να έχει πέσει στο ναδίρ

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε:

ενάντια στην κατηγοριοποίηση και την υποβάθμιση μέσω της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης

ενάντια στην ένταση του αυταρχισμού, το νέο Πειθαρχικό και τις διώξεις, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν καθεστώς τρομοκρατίας και ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να προχωρά απρόσκοπτα η πλήρης εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και η κάθε λογής αντιδραστική στροφή στο περιεχόμενο της μάθησης!

16 Δεκέμβρη, το δικό μας απεργιακό ποτάμι να στήσει πραγματικό μπλόκο στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου! Να αντηχήσουν παντού τα δίκαια αιτήματά μας! Να δείξουμε σε κράτος και εργοδοσία κάτι που δεν έχουν… προϋπολογίσει(!): την δύναμη που κρύβεται στο σύνθημα: «Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά!» ”

Συγκέντρωση στις κεντρικές πλατείες του Αγίου Νικολάου, της Σητείας και της Ιεράπετρας στις 12:00 για να κοινοποιήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας στην κοινωνία.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου:

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Σχοινά Βασιλική Καραδήμου Μαρία