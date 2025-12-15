Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του Αγίου Ελευθερίου στον φερώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νεάπολης. Της Ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμος, τιμώντας με την παρουσία του την εορτή του προστάτη Αγίου του Καταστήματος.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Σωφρονιστικού Καταστήματος εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την τιμητική επιλογή του να εορτάσει τον Άγιο Ελευθέριο στον χώρο μας, καθώς και για τις πατρικές ευχές και το ενθαρρυντικό του μήνυμα προς τους κρατουμένους και το προσωπικό, ενόψει μάλιστα της εορτής των Χριστουγέννων.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο κ. Αρχιφύλακας του Καταστήματος, εκπρόσωποι των σωματείων της Υπηρεσίας, υπάλληλοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος, καθώς και πλήθος κρατουμένων, οι οποίοι συμμετείχαν με ευλάβεια στην ιερή αυτή ημέρα.

Ευχόμαστε ολόψυχα ο Άγιος Ελευθέριος να πρεσβεύει για όλους, να ενισχύει τους κρατουμένους στον δύσκολο αγώνα της ζωής τους και να χαρίζει υγεία, δύναμη και ελπίδα σε όλους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Χρόνια πολλά σε όλους.

Ο Διευθυντής

Βλάσης Νικόλαος