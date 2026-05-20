Μέσα σε ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου (19/5) στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Αγίου Νικολάου με αφορμή τη «Γιορτή της Μητέρας».

Η Κοινωνική Λειτουργός κ Δήμητρα Ψύλλου σε ομιλία που πραγματοποίησε στα μέλη του Κέντρου αναφέρθηκε στην ανεκτίμητη προσφορά της μητέρας, στις αξίες της αγάπης, της φροντίδας και της ανιδιοτελούς προσφοράς που συμβολίζει η μητρότητα.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση ανταλλάσσοντας σκέψεις και εμπειρίες μέσα σε ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και συγκινητικό κλίμα.

Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν λουλούδια στα μέλη ως μια συμβολική κίνηση αγάπης και εκτίμησης προς τις μητέρες και τις γυναίκες της τρίτης ηλικίας.