Το Δίκτυο epaithros+ παρουσίασε την ετήσια έρευνα για τον τουρισμό υπαίθρου στην Κρήτη, καταγράφοντας στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του νησιού ως προορισμού. Το 97 % των επισκεπτών αξιολόγησαν θετικά έως πολύ θετικά την εμπειρία τους, ενώ το 91 % δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο.

Το δείγμα των 1.187 ερωτηματολογίων, που συλλέχθηκαν κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου 2025, αποκαλύπτει ότι το 62 % των ταξιδιωτών είχαν ήδη επισκεφθεί την Κρήτη, επιβεβαιώνοντας το υψηλό ποσοστό επαναληψιμότητας.

Το προφίλ των επισκεπτών δείχνει μια σχεδόν ισόποση κατανομή ανδρών (46 %) και γυναικών (54 %) με κύρια ηλικιακή ομάδα τα 25-34 έτη. Το 44 % είχε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το 96 % προερχόταν από το εξωτερικό, κυρίως από την Ευρώπη, με τη Γερμανία να αντιπροσωπεύει το 38 %.

Ο ήλιος, η θάλασσα και το κλίμα αποτελούν τους κορυφαίους λόγους επιλογής, ωστόσο οι ταξιδιώτες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα του νησιού. Το 41 % συμμετείχε σε θεματικές δραστηριότητες, όπως πολιτιστικές (43 %), γαστρονομικές/ οινοτουριστικές (36 %) και αθλητικές (31 %). Οι ταξιδιώτες που συμμετείχαν σε θεματικές εμπειρίες τουρισμού ξόδεψαν από 30 έως 120 ευρώ ανά άτομο, ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό (19%) δήλωσε δαπάνες πάνω από 121 ευρώ.

Η έρευνα καταλήγει ότι η Κρήτη διατηρεί θέση-κλειδί για τον τουρισμό υπαίθρου, με πρόκληση την περαιτέρω ενίσχυση των θεματικών εμπειριών, ώστε να ενισχυθεί η βιωματική σύνδεση με τον προορισμό.

ΛΕΩΝ.Κ.