Μεγάλη ήταν η ικανοποίησή μου όταν αντίκρισα, στο οροπέδιο Μονοκαρά, -που βρίσκεται πάνω από τη Σφάκα και την Τουρλωτή-, εκτός από τους πολλούς κρόκους (crocus), αρκετά ακόμα λουλούδια που η πρώτη εντύπωση ήταν ότι πρόκειται για τις γνωστές μαργαρίτες. Όχι ακριβώς!

Ήταν φυτά της οικογένειας asteraceae, τα πρώτα αστεροειδή της νέας χρονιάς που κάνουν την εμφάνισή τους στην Κρήτη, γύρω στα 700 με 1000 μέτρα, από το Νοέμβριο. Το όνομά τους είναι Bellis sylvestris, ή μαργαρίτα δασική ή μπελλίς η δασική! Το συνθετικό sylvestris προέρχεται από τα Λατινικό «Sylva» σημαίνει αυτό που ανήκει στο δάσος. Η κοινή μαργαρίτα που γνωρίζουμε από τα λιβάδια είναι η Bellis perennis (μπελλίς η πολυετής, ασπρολούλουδο).

Η άνθησή τους ξεκινά από το φθινόπωρο, όταν καμιά άλλη μαργαρίτα δεν έχει ανθίσει ακόμα… και αυτές συνάντησα στο οροπέδιο Μονοκαρά. Ως περιγραφή αναφέρεται «με επιμήκη λογχοειδή φύλλα και ανθοφόρα κεφάλια που βγαίνουν σε πολύ μακρείς ποδίσκους, που έχουν διάμετρο μέχρι 4 εκατοστά».

ΛΕΩΝ.Κ.