Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη ρυθμό και ενέργεια, την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στην πλατεία Έξω Λακωνίων.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 2ου Φεστιβάλ Κρηνών το 5μελές ethnic/balkan σχήμα «Mahala Band» θα ανέβει στη σκηνή για να παρασύρει τους παρευρισκόμενους σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Το πρόγραμμα της μπάντας συνδυάζει παραδοσιακές ελληνικές και διεθνείς μελωδίες με σύγχρονες ethnic επιρροές, balkan ρυθμούς και δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.

Συμμετέχουν: Φωνή/Μπάσο: Θεόδωρος Παπιώτης / Τρομπέτα: Δημήτρης Μεντεσίδης / Πλήκτρα: Φώτης Γερόπουλος / Ηλ. Κιθάρα : Αρβανίτης Παναγιώτης / Τύμπανα: Γιώργος Θεοδωρίδης

Οι εκδηλώσεις της βραδιάς θα ξεκινήσουν στις 20:15 με ξενάγηση στα ιστορικά μέρη της περιοχής, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια κληρονομιά και τα τοπόσημα των Έξω Λακωνίων.