Ένα ακόμη καλοκαίρι, ο ΓΣ «Άγιος Νικόλαος» χάρισε μοναδικές στιγμές και ξεχωριστές εμπειρίες στα παιδιά που επέλεξαν να περάσουν τα πρωινά τους όμορφα, δημιουργικά και γεμάτα δράση στην πλαζ του ΕΟΤ και την ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση του 5ου Summer Sports Kids Camp, οι συντελεστές της διοργάνωσης εξέδωσαν ευχαριστήριο μήνυμα προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση και την επιτυχία του, δημιουργώντας ένα ακόμη όμορφο καλοκαίρι για τους μικρούς συμμετέχοντες.

Μέσα από αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και νέες εμπειρίες, το Summer Sports Kids Camp αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά έναν ξεχωριστό χώρο χαράς, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική δουλειά που γίνεται από τον ΓΣ «Άγιος Νικόλαος» στον τομέα του αθλητισμού και των παιδιών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Έφτασε στο τέλος του το Summer kids camp που με απόλυτη επιτυχία διοργάνωσε για 5η συνεχομένη χρονιά ο « Άγιος Νικόλαος Γυμναστικός Σύλλογος». Θεωρούμε υποχρέωση μας να αναφέρουμε τη σημαντική βοήθεια κάποιων ανθρώπων που συνέβαλλαν για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Στο Δ.Σ της ΔΑΕΑΝ και ιδιαίτερα στον πρόεδρο της κ. Αστρουλάκη, για την παραχώρηση του χώρου του ΕΟΤ. Στον Δήμο Αγίου Νικολάου και τον αντιδήμαρχο αθλητισμού κ. Ατσαλάκη Στεριο για την παραχώρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στα Δ.Σ της ΛΕΜΑΝ, ΠΟΑΝ και ΑΟ ΛΑΤΩ (Σκάκι) για την πολύτιμη βοήθεια τους παραχωρώντας τους χώρους τους για την αποθήκευση του αθλητικού μας υλικού. Τον Κονταξάκη Δημήτρη για την παραχώρηση τέντας. Την Ιωάννα Σταυρακάκη για τις γλυκές δημιουργίες της! Την Ελένη Παγκαλου για την παρουσίαση της ιστορία της «Ροδάνθης».

Τον μικρό μας «μάγο» Μιχάλη Σγουρό. Τη Νατασσα Παγκαλου για το παιδικό ψυχόδραμα. Τη Μαρία Σγουρού (Ελαιόλαδο Σκουτάρι) και Μανο Βαρδα για τις όμορφες δράσεις που έκαναν. Τις υφάντρες της Ελούντας, Λεμπιδάκη Κατερίνα, Ζαχαράκη Ευαγγελία & Ζούπα Δήμητρα που γνώρισαν στα παιδιά με το μοναδικό τους τρόπο την υφαντουργία σε αργαλειό. Τη σχολή χορού «Το σπίτι της Τέχνης», Ανδριάνη Γαλανού & Αννα-Μαρία Πιτυκάκη για τα μαθήματα χορού. Το «Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών ΕΕΣ Αγίου Νικολάου» και τον εκπαιδευτή κ. Μιχάλη Καραβελάκη που έδειξε στα παιδιά μας πρώτες βοήθειες. Τις κυρίες Κλώντζα Ευγενία και Παχυγιαννάκη Έφη για την πολύτιμη βοήθεια τους. Την Κάβα Λουκάκης για την χορηγία νερών για το προσωπικό του καμπ.

Τον τυροκόμο Δημήτρη Μπροκο για την επίδειξη τυροκομίας. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους εξωτερικούς μας συνεργάτες Καλύβα Γεωργία, Μήλα Γιώργο (Τένις), Μουλιανιτάκη Διονύση (μπάσκετ), Βάρδα Μαρία (Yoga για παιδιά), Βάρδα Νίκο (κρουστά), Δολαψάκη Νατάσα (Φιλαναγνωσία), Λουμάι Θωμά (Sup), Γουλιαρμή Μαρία (aqua & street dance), Μακρή Ευτυχία & Καραβελάκη Ζωή (σκάκι), Δαβράδου Εμμανουέλα, Σαριδάκη Ραφαέλα.

Τις μικρές μας εθελόντριες: Νεφέλη, Ιωαννα, Μαριλενα και Αθανασία!

Τους πολύτιμους συνεργάτες μας Αλέκα, Σοφία, Χάρη, Βίκυ, Μαρία, Εύη, Νικολέτα, Άγγελο, Μαριάννα, Φώτη! Για το τέλος αφήσαμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για τους γονείς, που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους. Ελπίζουμε να απόλαυσαν μία μοναδική εμπειρία. Ραντεβού του χρόνου, για το 6ο Summer kids camp!

Από όλους τους συντελεστές, ΚΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!!!