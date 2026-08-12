Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας, ο Συντονιστής Δημήτριος Μιχελάρος και το Προσωπικό της Δομής, ευχαριστούν θερμά τις επιχειρήσεις, τους συλλόγους, τους φορείς και τους πολίτες που ενίσχυσαν και στήριξαν με τις προσφορές τους, τους μήνες Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο, το κοινωνικό έργο που καθημερινά επιτελεί. Συγκεκριμένα:
- Την Ενορία και τους Ενορίτες των Μεσελέρων για τη διάθεση σχολικών ειδών και παιχνιδιών.
- Την Ενορία και τους Ενορίτες του Μακρύ Γιαλού για τη διάθεση ενδυμάτων και υποδημάτων.
- Τον Ανώνυμο Δωρητή για την προσφορά μεγάλης ποσότητας σε πατάτες.
- Τον κύριο Γιάννη Περαντώνη για τη διάθεση σχολικών βοηθημάτων γυμνασίου-λυκείου.
- Το αρτοποιείο ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΟΥ για τη διάθεση ειδών άρτου.
- Τους πολίτες: Γουνελά Γεώργιο, Κασσωτάκη Έφη, Γιούργκεν Σχράουζ , Παπαδάκη Γεωργία καθώς και όλους όσοι επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Ο Συντονιστής
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δημήτριος Μιχελάρος