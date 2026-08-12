Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας, ο Συντονιστής Δημήτριος Μιχελάρος και το Προσωπικό της Δομής, ευχαριστούν θερμά τις επιχειρήσεις, τους συλλόγους, τους φορείς και τους πολίτες που ενίσχυσαν και στήριξαν με τις προσφορές τους, τους μήνες Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο, το κοινωνικό έργο που καθημερινά επιτελεί. Συγκεκριμένα: