Η εμπεριστατωμένη έρευνα και η αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων κατηγορούμενων για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού , χθες (12.08.2026) στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν χθες (12.08.2026) πρωινές ώρες δυο ημεδαπούς (35χρονο και 22χρονη) οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μια τσάντα σε 32χρονο αλλοδαπό .

Κατά τον έλεγχο και τις νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης

3550 αναβολικά δισκία

736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα

Χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ

3 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκαν συνολικά δυο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.