Συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου τρεις ημεδαπoί κατηγορούμενοι για έκθεση και παραβίαση μέτρων προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ , στο Ρέθυμνο .

Ειδικότερα, μεταμεσονύκτιες ώρες της 12.08.2026 ανήλικη ευρισκόμενη σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Κέντρο Υγείας Περάματος.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν δυο ημεδαποί (44χρονος και 42χρονη) κηδεμόνες της ανήλικης και 29χρονος ημεδαπός υπεύθυνος για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. .

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.