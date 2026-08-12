Σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου 2026 στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοκτισμένης Ρίζας της Ενορίας Σκορδύλου Σητείας η ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο, κατά την οποία χοροστάτησε, ευλόγησε τους άρτους και κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο σεπτό Θεομητορικό πρόσωπο και στην τιμή και την ευλάβεια που αποδίδουν οι χριστιανοί προς αυτό, καθώς και τη μυστική σχέση τους με τη Δέποινα του κόσμου. Όπως τόνισε, αυτές τις ημέρες του Δεκαπενταυγούστου οι καημοί και οι πόθοι μας γίνονται παράκληση προς την Παναγία μας και κάθε φορά που προστρέχουμε στη μητρική αγκαλιά και την σκέπη της Μητέρας του Θεού αλλά της δική μας πνευματικής Μητέρας, αυτή ακούει τους μυστικούς στεναγμούς μας και μεταφέρει τα αιτήματά μας στον Υιό της και Θεό μας.

Επίσης αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη παλαιά παράδοση, κάθε χρόνο την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου πολλοί πιστοί να προσέρχονται και να συμμετέχουν στις ακολουθίες σε αυτήν τον παλαιό ναό της παλαιάς Μονής της Παναγίας, που επωνομάζεται Γαλακτοκτισμένη, επειδή δεν υπήρχε νερό στην περιοχή και σύμφωνα με την παράδοση χρησιμοποιήθηκε γάλα για την οικοδόμησή του κατά της χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Ας παρακαλέσουμε την Παναγία τη Γαλακτοκτισμένη -κατέληξε ο Σεβ. Μητροπολίτης- να χαρίζει στις ψυχές μας γαλήνη, χαρά, ελπίδα και απαντοχή, και να μας προστατεύει σε κάθε δυσκολία, πειρασμό, ανάγκη και κίνδυνο.

Στην ακολουθία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Αιδεσιμολ. Εφημέριος της Ενορίας Ιερεύς Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σητείας κ. Ιωάννης Καρνιαδάκης και Ιωάννης Δασκαλάκης, Πρόεδρος της ΕΔΕΑΚ Σητείας, και αρκετοί προσκυνητές της περιοχής.